    Friday, September 26

    Δημοσκόπηση GPO: Στις 12,4 μονάδες η διαφορά της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Η ακρίβεια μακράν το σημαντικότερο πρόβλημα

    Πολιτική
    Ισχυρό προβάδισμα άνω των 12 μονάδων, αλλά σε χαμηλά ποσοστά διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία GPO, για το κεντρικό δελτίο του Star Channel.

    Σύμφωνα με τα αποετλέσματα της έρευνας, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24,7% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 12,3% που συγκεντρώνει το ΠΑΣΟΚ.

    Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με ποσοστό 9,8% και ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας με 7,9% και ΣΥΡΙΖΑ με 5,2%.

    Το 50,2% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας

    Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα αν οι πολίτες θέλουν κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Σύμφωνα με την έρευνα, το 50,2% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας, έναντι 44,3% που επιθυμεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, έστω και αν χρειαστούν επαναληπτικές.

    To 19,4% θα ψήφιζε κόμμα Τσίπρα

    Όσον αφορά στις φήμες περί σχηματισμού κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, το 19,4% δήλωσε θετικό, ενώ το 79,2% δήλωσε αρνητικό.

    Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα

    Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η ακρίβεια και η σχέση εισοδήματος με κόστος ζωής, παραμένει μακράν στην κορυφή.

    To 67,5% λέει ότι τα μέτρα της ΔΕΘ δεν θα βοηθήσουν

    Ενδιαφέρον έχουν και οι απαντήσεις για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με το 67,5% να μην ελπιζει σε ουσιαστική ενίσχυση.

