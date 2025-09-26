Επιστολή-Αυτιά-σε-Ευρωπαίους-επιτρόπους:-Μπλοκάρετε-την-Τουρκία-από-την-ευρωπαϊκή-άμυνα,-αν-το-τολμήσει-μέσω-εταιρειών

Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, με επιστολή του στους Επιτρόπους Οικονομικών και Προϋπολογισμού Βάλντις Ντομπρόβσκις και Πιοτρ Σεραφίν, τους ζητά να δημιουργήσουν όργανο επιτήρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα μπλοκάρει την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής άμυνας, αν επιχειρήσει ακόμη και έμμεσα να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα μέσω εταιρειών, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Σας καλώ να ενεργήσετε άμεσα. Μην οπλίσετε το χέρι της Τουρκίας. Διαφυλάξτε την τιμή της Ευρώπης και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου, καθώς η Τουρκία δεν πήρε πίσω ποτέ τις απειλές κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος, κάτι που γνωρίζετε πολύ καλά από τις επαναλαμβανόμενες δηλώσεις κορυφαίων Τούρκων Αξιωματούχων, αλλά και δημοσιοποίηση χαρτών, που απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Επίσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας η Τουρκία ήταν στο πλευρό της Ρωσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αυτιάς.

Η επιστολή του Έλληνα ευρωβουλευτή έχει ως εξής:

«Αξιότιμοι κύριοι Επίτροποι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα εντείνονται οι πληροφορίες ότι η Τουρκία, ενώ είναι αποκλεισμένη ως μη μέλος της ΕΕ από τη χρηματοδότηση των 150 δις ευρώ για την Ευρωπαϊκή Άμυνα, θα επιδιώξει την ένταξή της σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω κοινής επιχείρησης ή μέσω εξαγοράς εταιρείας που εδρεύει σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κύριοι Επίτροποι,

Γνωρίζετε ότι η Τουρκία απειλεί ευθέως την Ελλάδα και την εδαφική της ακεραιότητα με επώνυμες, συνεχείς και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της και με δημοσιοποίηση χαρτών που απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Επίσης γνωρίζετε ότι η Τουρκία δεν έχει άρει τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας, που είναι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη γνωρίζετε πολύ καλά ότι στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Τουρκία ήταν στο πλευρό της Ρωσίας. Είναι επείγον και άκρως απαραίτητο να δημιουργήσετε τώρα ένα όργανο επιτήρησης στην ΕΕ, το οποίο θα μπλοκάρει την Τουρκία από οποιαδήποτε προσπάθεια ένταξης σε ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα.



Κύριοι Επίτροποι,

Έχετε υποχρέωση να το πράξετε και να διασφαλίσετε την εδαφική ακεραιότητα χώρας μέλους της ΕΕ, όπως η Ελλάδα. Είναι αδιανόητο, παράλογο και εξωφρενικό να εγκρίνετε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αμυντικά προγράμματα με χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Σας καλώ να ενεργήσετε άμεσα. Μην οπλίσετε το χέρι της Τουρκίας. Διαφυλάξτε την τιμή της Ευρώπης και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μου της Ελλάδας



Με τιμή

Γ. ΑΥΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚ».



