ΕΥΑΘ: Στα €41,4 εκατ. τα έσοδα το α’ εξάμηνο – «Άλμα» 17,7% του EBITDA

Η ΕΥΑΘ συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της στην αγορά και να προχωρά με σταθερά βήματα προς τον εκσυγχρονισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΥΑΘ κατέγραψε στο α’ εξάμηνο του 2025 αύξηση εσόδων κατά 3,2%, στα €41,4 εκατ., προερχόμενη κυρίως από τις πωλήσεις υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και από την αναγνώριση του ΕΔΔΠΧΑ 12 ύψους €2,7 εκατ. Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €10,4 εκατ., καταγράφοντας μείωση 10% λόγω της αυξημένης επίπτωσης του ΕΔΔΠΧΑ 12, ενώ το μεικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 25%. Παρά τη μείωση στο μεικτό αποτέλεσμα, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,7%, στα €4,4 εκατ., με το περιθώριο στο 10,6% από 9,1% πέρυσι.

Το EBITDA κατέγραψε άνοδο 17,7%, φτάνοντας τα €7,9 εκατ. με περιθώριο 19,2% έναντι 15,9% την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €3,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 5,6%, με το περιθώριο κερδοφορίας να βελτιώνεται στο 12% (από 11,1%). Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε €0,09 από €0,08 το α’ εξάμηνο του 2024. Η εταιρεία διατήρησε ισχυρή ρευστότητα, με ταμειακά διαθέσιμα €62,2 εκατ., θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές €8,0 εκατ. και μηδενικό δανεισμό.

Παράλληλα, η ΕΥΑΘ προχωρά σε επενδυτικό πλάνο €359 εκατ. για την περίοδο 2025-2029, με στόχο τη δημιουργία αξίας μέσω εκσυγχρονισμού και βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα, προβλέπονται €111 εκατ. σε έργα ύδρευσης, €34,5 εκατ. σε έργα αποχέτευσης, €98 εκατ. σε μεγάλες εγκαταστάσεις, €7,3 εκατ. σε κτιριακά έργα, €9,65 εκατ. σε πληροφοριακά συστήματα και €42,5 εκατ. σε έργα ενέργειας. Παράλληλα, €55 εκατ. θα προέλθουν από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ.

Ο Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., σχολίασε: «Το α’ εξάμηνο του έτους συνεχίσαμε τη θετική μας πορεία τόσο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων όσο και στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο βασικός άξονας της στρατηγικής μας εστιάζεται στην αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και δουλεύουμε συστηματικά σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος. Εξίσου σημαντικό είναι και το κοινωνικό μας πρόσωπο, με στοχευμένες δράσεις στήριξης ευάλωτων ομάδων, αλλά και με εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία, αναδεικνύοντας τη σημασία του νερού, ειδικά σε εποχές λειψυδρίας. Όλες οι παραπάνω δράσεις μάς γεμίζουν αισιοδοξία και είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά για ένα καλύτερο αύριο».

Ο Άνθιμος Αμανατίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, σχολίασε: «Στο α’ εξάμηνο το έτους συνεχίστηκε η ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων μας με τη βελτίωση της κερδοφορίας μας και των δεικτών αποδοτικότητάς μας, παρά το ασταθές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Το διευρυμένο επενδυτικό μας πλάνο των €359 εκατ. με ορίζοντα το 2029 εστιάζει στη δημιουργία υποδομών διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων για την παροχή υψηλής ποιότητας του νερού και αποτελεσματικής διαχείρισης των λυμάτων, καθώς και την αναβάθμιση των τεχνολογιών, ώστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες. Το πρώτο εξάμηνο οι επενδύσεις ανήλθαν σε €7,5 εκατ. σε σχέση με €4,6 εκατ. πέρυσι. 2 Περαιτέρω βασικός μας στόχος μας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των στοιχείων κόστους και κυρίως της ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ έχουμε κάνει σημαντικά βήματα μέσω πράσινων διμερών συμβάσεων και στην προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο ισολογισμός μας παραμένει ισχυρός με €62 εκατ. διαθέσιμα στο Α’ Εξάμηνο του έτους και μηδενικό δανεισμό , πράγμα που μας επιτρέπει να είμαστε ευέλικτοι ώστε να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις όπως το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον και το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναμένουμε ένα θετικό δεύτερο εξάμηνο με την ολοκλήρωση του ετήσιου επενδυτικού μας προγράμματος, ενώ συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας και στην οργανωτική μας δομή για τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας».