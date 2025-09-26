ΗΠΑ:-Στο-2,7%-ο-πληθωρισμός-τον-Αύγουστο

Στο 2,7% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση, καταγράφοντας μικρή αύξηση σε σύγκριση με τον Ιούλιο, όταν ο δείκτης PCE έφτασε το 2,6%, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εμπορίου.

Αυτή η αύξηση του πληθωρισμού, που έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο, σε συνδυασμό με το αδύναμο δολάριο, πλήττει την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών, ιδίως της μεσαίας και εργατικής τάξης. Παράλληλα, η αγορά εργασίας εμφανίζεται να χάνει τη δυναμική της και κατά συνέπεια οι ευκαιρίες για την εύρεση απασχόλησης με καλύτερες απολαβές περιορίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του πληθωρισμού στο 2%.

Ο υφέρπων πληθωρισμός (χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων) παρέμεινε σταθερός σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, στο 2,9% σε ετήσια βάση.

Η εξέλιξη αυτή ήταν αναμενόμενη από τους επενδυτές, σύμφωνα με το MarketWatch.

«Να έχετε εμπιστοσύνη στον Τραμπ»

«Να έχετε εμπιστοσύνη στον Τραμπ» ήταν η πρώτη αντίδραση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Η οικονομία πάει καλά. Οι τιμές πέφτουν, πρακτικά δεν έχουμε πληθωρισμό» είπε στους δημοσιογράφους ο ίδιος ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.