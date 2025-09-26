Η επένδυση που διπλασιάζει μέγεθος και κερδοφορία

Η εξαγορά του 70.03% της HSBC Malta από την CrediaBank (CREDIA) αποτελεί στρατηγικό άλμα, με προεκτάσεις πολύ πέρα από τα σύνορα της Μάλτας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την ανακάλυψη ενός υποτιμημένου και παραμελημένου τραπεζικού “στολιδιού”, το οποίο η μητρική HSBC φαίνεται ότι είχε εκτός στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης. Η συμφωνία δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια αριθμών και λογιστικών μεγεθών. Φέρνει στην επιφάνεια μια τράπεζα με σταθερά θεμέλια, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και δυναμική παρουσία στη Μάλτα, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια δεν αξιοποιήθηκε στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η αξία για την CrediaBank: η δυνατότητα να “ξεκλειδώσει” τον αναξιοποίητο αυτόν θησαυρό και να τον μετατρέψει σε κινητήριο μοχλό κερδοφορίας και ανάπτυξης. Το αποδεικτικό στοιχείο βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας και είναι εκρηκτικό.

Το πιο θεαματικό λοιπόν στοιχείο της συμφωνίας είναι η αναγνώριση badwill ύψους περίπου €228 εκατ. Σπανίζουν οι περιπτώσεις, όπου μια τράπεζα εξαγοράζει έναν οργανισμό σε τίμημα χαμηλότερο από την καθαρή λογιστική του αξία και εγγράφει άμεσα ένα τέτοιο κέρδος στα αποτελέσματά της.

Με τίμημα €200 εκατ. για το 70.03% και αποτίμηση που αντιστοιχεί μόλις σε 0,48x P/TBV και 3,7x P/E 2025, η CrediaBank αποκτά ένα πραγματικό “διαμάντι”. Για να γίνω πιο σαφής: η HSBC Malta διαπραγματευόταν με P/E 4,8x και P/TBV 0,86x για το 2024, όταν η Bank of Valletta έφτανε τα 6,0x και 0,94x αντίστοιχα, η APS Bank τα 11,5x (P/E) και 0,76x (P/TBV), ενώ η Lombard αποτιμάται με 9,8x P/E και 0,56x P/TBV.

Η αντιπαράθεση αυτή δείχνει ότι η συναλλαγή έγινε σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα από τις ήδη φθηνές αποτιμήσεις του κλάδου στη Μάλτα. Ουσιαστικά, η CrediaBank εξασφαλίζει το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της χώρας με discount όχι μόνο έναντι της λογιστικής του αξίας, αλλά και έναντι των ανταγωνιστών του. Πρόκειται για εξαιρετικά σπάνια επενδυτική στιγμή, που ενισχύει ακόμη περισσότερο το στοιχείο του badwill και μετατρέπει την εξαγορά σε ένα από τα πιο επιτυχημένα arbitrage deals της τελευταίας δεκαετίας. Με απλά λόγια, η CrediaBank παίρνει μια τράπεζα “καθαρή και κεφαλαιακά ισχυρή” σχεδόν τζάμπα και λογιστικά αυτό μεταφράζεται σε δώρο εκατοντάδων εκατομμυρίων προς τους μετόχους της.

Και μιλάμε για την HSBC Malta, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας με μερίδιο αγοράς περίπου 24%. Διαθέτει €6,2 δισ. σε καταθέσεις, αλλά μόλις €2,8 με 3 δισ. σε δάνεια. Η αναλογία αυτή (loan-to-deposit ratio 45%) αποκαλύπτει ένα χαρτοφυλάκιο έντονα προσανατολισμένο στα στεγαστικά δάνεια (92% της λιανικής έκθεσης) και περιορισμένη παρουσία στην επιχειρηματική πίστη.

Η μητρική HSBC φαίνεται πραγματικά πως είχε αφήσει την τράπεζα σε “λειτουργία συντήρησης”, χωρίς στρατηγικές επενδύσεις για την τοπική αγορά επιχειρήσεων και ΜΜΕ. Κι όμως, με ισχυρό brand, καθαρό ισολογισμό και CET1 22,5%, η HSBC Malta ήταν υποαξιοποιημένη. Για την CrediaBank, αυτή η παραμέληση ισοδυναμεί με τεράστια ανεκμετάλλευτη ευκαιρία.

Παράλληλα με ενεργητικό €8 δισ. και καταθέσεις €6 δισ., η HSBC Malta διαθέτει “πυρομαχικά” ρευστότητας που μπορούν να κατευθυνθούν σε δάνεια προς επιχειρήσεις, ΜΜΕ και δυναμικούς κλάδους όπως ο τουρισμός, το real estate, η ναυτιλία και οι νέες τεχνολογίες. Η Μάλτα μάλιστα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης ΑΕΠ υψηλότερους κατά 2,4 μονάδες από τον μέσο όρο της Ε.Ε., ενώ οι χρηματοδοτικές ανάγκες της οικονομίας της είναι μεγάλες.

Η αναλογία δανείων/καταθέσεων μπορεί σταδιακά να αυξηθεί, βελτιώνοντας τα καθαρά έσοδα από τόκους και την οργανική κερδοφορία. Η CrediaBank, έτσι, αποκτά έναν οργανισμό με τεράστιο περιθώριο ανάπτυξης, ο οποίος μέχρι σήμερα λειτουργούσε κάτω από τις δυνατότητές του.

Προσέξτε τώρα και το καλύτερο.

Η HSBC Malta διαθέτει και ασφαλιστικό σκέλος, όντας η δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία στη χώρα με περισσότερους από 38.000 πελάτες (!). Το bancassurance αποτελεί έναν από τους ταχύτατα αναπτυσσόμενους κλάδους, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, και η CrediaBank έχει ήδη την τεχνογνωσία. Η ενσωμάτωση αυτού του χαρτοφυλακίου στη Μάλτα μπορεί να αποδειχθεί πολλαπλασιαστής αξίας.

Παράλληλα, υπάρχει και δραστηριότητα Asset Management, με €0,9 δισ. υπό διαχείριση και τη δεύτερη θέση στην τοπική αγορά. Περιττό να αναφέρω ότι σε μια χώρα που λειτουργεί ως διεθνές hub επενδυτικών κεφαλαίων, το asset management προσφέρει μια ακόμη πηγή προμηθειών, επαναλαμβανόμενων εσόδων και διαφοροποίησης.

Η συνύπαρξη λοιπόν τραπεζικών υπηρεσιών, ασφάλισης και διαχείρισης κεφαλαίων δημιουργεί ένα πιο ανθεκτικό και κερδοφόρο επιχειρηματικό μοντέλο, αυξάνοντας την πιθανότητα premium αποτίμησης στο μέλλον. Έχουμε δηλαδή ένα απίστευτο banking jackpot: Badwill + bancassurance + asset management. Και δεν τελειώνει εδώ, καθώς οι παρακάτω αριθμοί έρχονται να βάλουν την υπογραφή τους σε αυτή την εικόνα.

Η HSBC Malta στα οικονομικά της στοιχεία δείχνει σταθερή κερδοφορία προ φόρων €154 εκατ. το 2024, €100 εκατ. καθαρά κέρδη και RoTE 21%. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CrediaBank θα ενσωματώσει αυτά τα αποτελέσματα, οδηγώντας σε διπλασιασμό ενεργητικού και σημαντική ενίσχυση οργανικής κερδοφορίας. Σύμφωνα με το pro forma προφίλ, το νέο σχήμα θα διαθέτει: €15,3 δισ. ενεργητικό, €12,24 δισ. καταθέσεις και €6,2 δισ. δάνεια. Η δε λειτουργική κερδοφορία θα ανέλθει σε €189 εκατ., ενώ τα προ φόρων κέρδη στα €198 εκατ. Και αυτά είναι με τα αποτελέσματα του 2024 που καμία σχέση δε θα έχουν φυσικά με αυτά του 2025 για τη Crediabank ενώ δεν έχουν υπολογιστεί οι συνέργειες από την αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου και η περαιτέρω αξιοποίηση των μη τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Επίσης η Μάλτα είναι μια αγορά με ιδιαίτερη δυναμική καθώς το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται να αυξηθεί από €22 δισ. το 2024 σε €28 δισ. το 2028, ενώ το τραπεζικό σύστημα είναι συγκεντρωμένο με τις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες να κατέχουν το 84% του ενεργητικού. Αυτό σημαίνει ότι η CrediaBank αποκτά άμεσα κεντρικό ρόλο στην αγορά ενώ με βάση τα συνολικά στοιχεία, τοποθετείται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης έως το τέλος του 2026, με προοπτική σημαντικής ενίσχυσης των καθαρών κερδών και των δεικτών αποδοτικότητας (RoTE, ROIC).

Από απόψεως τώρα βραχυχρόνιας διαγραμματικής ανάλυσης η μετοχή δείχνει στο Fibonacci chart των 233 λεπτών να χτίζει ανοδικά σκαλοπάτια προς το όριο της τοπικής κορυφής των €1,70. Πάνω από εκεί θα έχει ανοίξει ολοκληρωτικά ο δρόμος για τα €2,00.

