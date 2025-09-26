Κακοκαιρία-«daniel»:-Κοινωφελής-εργασία-για-2.182-ανέργους-σε-δήμους-και-Περιφέρεια-Θεσσαλίας

Πρόσκληση για ένταξη στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», της Πράξης «Ενίσχυση της Απασχόλησης Ανέργων μέσω Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 19.201.600 ευρώ, εκδόθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Το πρόγραμμα αφορά 2.182 ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα, οι γυναίκες κ.ά., μέσω της τοποθέτησής τους, για 8 μήνες, σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της αντιμετώπισης της ανεργίας, της αποτροπής του κοινωνικού αποκλεισμού των ομάδων εκείνων του πληθυσμού που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel» και της ενδυνάμωσης των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη λειτουργική ανασυγκρότηση της περιοχής με την αποκατάσταση των ζημιών και την αναβάθμιση των τοπικών υποδομών και υπηρεσιών.

Μέσω της δράσης προβλέπεται η τοποθέτηση 2.182 άνεργων στους εξής ενδεικτικούς τομείς απασχόλησης: