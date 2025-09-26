Μαρινάκης-στον-ΣΚΑΪ:-Αυτά-που-ζητάει-η-Τουρκία-από-τις-ΗΠΑ,-τα-έχει-προχωρήσει-και-εξασφαλίσει-η-Ελλάδα

Αυτά που ζητάει η Τουρκία – στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει βάλει πολύ συγκεκριμένους όρους – τα έχει προχωρήσει και εξασφαλίσει η Ελλάδα, σχολίασε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες.

Όπως είπε, «δε θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα».

Αναφερόμενος στον διάλογο με την Τουρκία, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. «Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν προσβάλλει ο Πάνος Ρούτσι, αλλά οι πολιτικάντηδες των 5 λεπτών δημοσιότητας»

«Δεν προσβάλει ο Πάνος Ρούτσι. Προσβάλουν οι πολιτικάντηδες και οι πολιτικοί αρχηγοί των 5 λεπτών δημοσιότητας και ορισμένες συλλογικότητες που επενδύουν πάνω στον αγώνα ενός πατέρα, με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη», τόνισε στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στη διαμαρτυρία που πραγματοποιεί ο πατέρας θύματος των Τεμπών μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Όπως είπε, αυτός ο πατέρας δίνει μία μάχη και πρέπει να είμαστε όλοι στο πλευρό του. Μάλιστα σημείωσε πως «όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν είναι υστερόβουλοι».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι πάνω σε αυτόν τον πατέρα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, με πρώτη την κ. Κωνσταντοπούλου. «Εκεί που η κοινωνία βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, εκείνοι βλέπουν ψήφους».

Προσέθεσε, τέλος, πως το αίτημα του πατέρα θα το εξετάσει η δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη.

