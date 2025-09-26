Μαρινάκης:-Όσα-ζητούμενα-είχε-η-Ελλάδα-το-2019-τα-έχει-πλέον-εξασφαλίσει-και-όσα-η-Τουρκία-είχε-εξασφαλίσει-το-2019,-πλέον-τα-έχει-ζητούμενα

Με την επισήμανση ότι «όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν το βράδυ της Πέμπτης στην Ουάσινγκτον.

«Δεν θα μας τρελάνουν οι πρόθυμοι να κοντύνουν τη χώρα μας για να πετύχουν το αντιπολιτευτικό τους παιχνίδι. Όσα ζητούμενα είχε η Ελλάδα το 2019 τα έχει πλέον εξασφαλίσει και όσα η Τουρκία είχε εξασφαλίσει το 2019, πλέον τα έχει ζητούμενα» ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του κ. Μαρινάκη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά, δε, τον διάλογο με την Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά επιδίωξη: «Δεν πρόκειται να βάλουμε νερό στο κρασί μας. Αν ενοχλεί αυτή η πολιτική, δε θα γίνεται διάλογος».

Σημείωσε, επίσης, ότι κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν το αφήγημα της υποχωρητικότητας και της αποτυχίας, την περίοδο που η εξωτερική πολιτική έχει πετύχει αποτελέσματα που δεν είχε πετύχει εδώ και δεκαετίες.

«Δεν προσβάλλει ο Πάνος Ρούτσι, αλλά οι πολιτικάντηδες των 5 λεπτών δημοσιότητας»

Ο κ. Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για την απεργία πείνας του πατέρα θύματος στα Τέμπη λέγοντας «δεν προσβάλει ο Πάνος Ρούτσι. Προσβάλουν οι πολιτικάντηδες και οι πολιτικοί αρχηγοί των 5 λεπτών δημοσιότητας και ορισμένες συλλογικότητες που επενδύουν πάνω στον αγώνα ενός πατέρα, με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη».

«Όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν είναι υστερόβουλοι» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνοντας λόγο για συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις πάνω σε αυτόν τον πατέρα με πρώτη την κ. Κωνσταντοπούλου. «Εκεί που η κοινωνία βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, εκείνοι βλέπουν ψήφους» είπε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι το αίτημα Ρούτσι θα το εξετάσει η δικαιοσύνη «καθώς δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη».

