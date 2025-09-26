Μητσοτάκης-στον-ΟΗΕ:-Η-Τουρκία-πρέπει-να-αποσύρει-την-απειλή-πολέμου

Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καλώντας τη να ανακαλέσει το casus belli και τονίζοντας ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων».

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «επιδιώκουμε διάλογο και γνήσια συνεργασία. Σε σχέση με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, η Ελλάδα επιδιώκει ειρηνική συνύπαρξη με τον γείτονά μας. Και τα τελευταία χρόνια, ναι, έχουμε καταφέρει να διατηρούμε χαμηλές εντάσεις, θετικές εξελίξεις που δεν πρέπει να υποτιμούμε. Ωστόσο, τα ήρεμα νερά που έχουμε δει τα τελευταία δύο χρόνια δεν πρέπει να διαταραχθούν».

Ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων, είπε ο πρωθυπουργός διαμηνύοντας ότι η Τουρκία πρέπει να αποσύρει την απειλή πολέμου που κρέμεται ως μαύρο σύννεφο.

Κατά την εισαγωγή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην προσφορά των Ηνωμένων Εθνών, κάνοντας λόγο για «80 χρόνια ιστορίας και προόδου».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολούθως επισήμανε ότι «αναδύεται μία νέα τάξη πραγμάτων καθώς βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας».

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή Άμυνα, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα για κοινό δανεισμό των Ευρωπαϊκών χωρών για την Άμυνα, επισημαίνοντας ότι «στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας».

«Δεν δεχόμαστε αλλαγή συνόρων με τη βία στην Ουκρανία»

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός είπε ότι «η αντίσταση της Ουκρανίας δεν είναι μόνο ένας πόλεμος επιβίωσης και εδαφικής κυριαρχίας, είναι ένας πόλεμος για την αξιοπρέπεια, αλλά και για το διεθνές δίκαιο, τους διεθνείς κανόνες, την ειρήνη και την ασφάλεια».

Ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η αλλαγή, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία ειρήνης χωρίς κατάπαυση του πυρός και χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Όπως δεν μπορεί να γίνει αποδοχή αλλαγής συνόρων με τις περιοχές που έχουν παρθεί με τη βία».

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσα στη λύση.

«Υπέρ της λύσης δύο κρατών στη Γάζα»

Για τον πόλεμο στη Γάζα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου. Είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στο δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί, λέγοντας ότι «από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός». Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη λύση των δύο κρατών.

Για το Κυπριακό, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια λόγω της εισβολής, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τις προσπάθειες του ΟΗΕ για την επίλυση του Κυπριακού.

Για τη Λιβύη, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι είμαστε γείτονες και ότι είναι προς το συμφέρον των δύο χωρών μια κοινή και δίκαιη λύση οριοθέτησης σύμφωνα με το Δίκαιο της θάλασσας και τον ΟΗΕ.

Για τη Συρία, από την άλλη πλευρά, σχολίασε ότι μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας, υπάρχει νέα ελπίδα για τον λαό» τόνισε επίσης.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η ελληνική πρόταση για πανευρωπαϊκή ηλικία πρόσβασης στα social media εξετάζεται από την Κομισιόν.

«Θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να χτίσουμε έναν κόσμο ασφάλειας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

