Μητσοτάκης-στον-ΟΗΕ:-Να-ανακαλέσει-η-Τουρκία-το-casus-belli,-ο-δρόμος-προς-τα-εμπρός-είναι-ο-διάλογος,-όχι-η-γλώσσα-των-όπλων

Ομιλία στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ απηύθυνε απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη Νέα Υόρκη.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στους πολέμους στη Γάζα και την Ουκρανία, στέλνοντας μήνυμα στο Ιρσαήλ ότι δεν έχει καμία δικαιολογία να συνεχίζει τον πόλεμο, ενώ ήταν ξεκάθαρος ως προς τη συνεχιζόμενη ελληνική στήριξη προς το Κίεβο, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας δεν δέχεται αλλαγή συνόρων με τη βία.

Ταυτόχρονα, έστειλε μήνυμα ειρηνικής συνύπαρξης με την Τουρκία, καλώντας την κυβέρνηση Ερντογάν να προχωρήσει στην άρση του casus belli, «που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας».

Δείτε ολόκληρη την ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ

«Η φετινή χρονιά έχει ένα ειδικό βάρος, καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε ένα έθνος που ήταν στην απαρχή του οργανισμού. Η χώρα μου ήρθε κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων που δεν είχαν ελευθερία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα» υπογράμμισε.

«Στην ΕΕ είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνά μας. Η Ελλάδα πιστεύει ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα για κοινό αμυντικό σχεδιασμό. Ο Ζαν Μονέ είπε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης. Έτσι ελήφθησαν αποφάσεις. Και είχε δίκιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς» συνέχισε.

Για το Μεσανατολικό: «Το Ισραήλ είναι στρατηγικός μας εταίρος, αλλά αν συνεχίσει έτσι θα απομακρύνει τους φίλους του»

«Γινόμαστε μάρτυρες πολλών διαμαχών με χιλιάδες νεκρούς. Αν αποτύχουμε να δράσουμε, οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ζοφερές» υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος στο Μεσανατολικό, σημείωσε: «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου».

Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στο Ισραήλ ότι, μπορεί να είναι στρατηγικός εταίρος της χώρας μας, αλλά, με την στάση του, «αν συνεχίσει έτσι, θα απομακρύνει τους φίλους του».

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία: «Δεν δεχόμαστε την αλλαγή των συνόρων με τη βία»

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στο τέταρτο έτος. Είναι ο πόλεμος για τη Δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία χωρίς καμία επιφύλαξη. Και θα συνεχίσει να το κάνει. Δεν μπορεί να υπάρξει διαδικασία ειρήνης χωρίς κατάπαυση του πυρός και χωρίς την Ουκρανία στο τραπέζι. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κ. Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι η Αθήνα δεν δέχεται αλλαγή των συνόρων με τη βία.