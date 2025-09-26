Μπισκότα-Παπαδοπούλου:-Αύξηση-πωλήσεων-και-εξαγωγές-σε-περισσότερες-από-70-χώρες-του-κόσμου

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της ιστορικής βιομηχανίας μπισκότων που μετρά πάνω από έναν αιώνα επιχειρηματικής διαδρομής.

Με «συνετή, υπεύθυνη και συγκρατημένη τιμολογιακή πολιτική, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιοτική αρτιότητα των προϊόντων της» πορεύεται το 2025 η ιστορική βιομηχανία μπισκότων και ειδών διατροφής Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές και που φέτος συμπληρώνει 103 χρόνια επιτυχημένης επιχειρηματικής διαδρομής.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει να υλοποιεί με αμείωτους ρυθμούς το πρόγραμμα επενδύσεων που στοχεύει στον συνεχή εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών της, ενώ, μέσω του εξειδικευμένου δικτύου εμπορικών συνεργατών της, διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 70 χώρες ανά την υφήλιο.

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4,13%

Σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της ιστορικής βιομηχανίας μπισκότων που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται σε κάθε ελληνικό σπίτι, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 243,44 εκατ. ευρώ από 233,78 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 4,13%.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υποχώρησαν στα επίπεδα των 52.341.440 ευρώ σε σύγκριση με τα 58.141.675 ευρώ στο τέλος του 2023.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων μειώθηκαν στα 9,96 εκατ. ευρώ έναντι 11,45 εκατ. ευρώ το 2023, καταγράφοντας μείωση κατά 13,03%, ενώ το 2024 έκλεισε με καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 8,39 εκατ. ευρώ έναντι 10,21 εκατ. ευρώ το 2023, μειωμένα κατά 17,82%.

Αμετάβλητες οι τιμές της εταιρείας το 2024

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας «το 2024 οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να επηρεάζουν την αγορά, ωστόσο με λιγότερη ένταση σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Οι εξελίξεις στις τιμές των πρώτων υλών ήταν ποικιλόμορφες και διαμόρφωσαν ένα σύνθετο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων.

Ειδικότερα, βασικές πρώτες ύλες όπως τα άλευρα κινήθηκαν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα τιμών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, συμβάλλοντας στη σταθερότητα σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων. Αντίθετα, την ίδια περίοδο άλλες πρώτες ύλες όπως το κακάο και τα παράγωγά του σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις τιμών, κυρίως λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και προβλημάτων στις χώρες παραγωγής».

«Η εταιρεία, με υπευθυνότητα και στρατηγική ευελιξία διατήρησε σταθερές τις τιμές των προϊόντων της, απορροφώντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων και συνέχισε απρόσκοπτα τη διάθεση προϊόντων υψηλής ποιότητας», σημειώνεται επίσης.

Ενίσχυση της θέσης της στην αγορά και αύξηση των εξαγωγών

«Για μία ακόμη χρονιά, η εταιρεία ακολούθησε μια σταθερά ανοδική πορεία, παραμένοντας προσηλωμένη στις διαχρονικές αξίες που την χαρακτηρίζουν: τον σεβασμό στον καταναλωτή, την προσήλωση στην ποιότητα και τη διαρκή καινοτομία. Παρά τις προκλήσεις του περιβάλλοντος, κατάφερε να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη τόσο των πελατών της όσο και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού.

Παράλληλα, το 2024 καταγράφηκε σημαντική ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας. Η επέκταση σε νέες αγορές καθώς και η περαιτέρω εμβάθυνση συνεργασιών σε ήδη υπάρχουσες αγορές οδήγησαν σε αύξηση του όγκου πωλήσεων στο εξωτερικό. Η θετική ανταπόκριση των διεθνών αγορών επιβεβαιώνει την αναγνωρισιμότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων μας παγκοσμίως».

Οι επιδόσεις στις κατηγορίες μπισκότου, συσκευασμένου ψωμιού, μπαρών, φρυγανιάς

Σύμφωνα πάντα με την οικονομική έκθεση «στον τομέα των βασικών κατηγοριών προϊόντων, η βιομηχανίας μπισκότων διατήρησε τη δυναμική της πορεία, παρουσιάζοντας ανάπτυξη των μεριδίων της.

Η ηγετική θέση της στην αγορά των μπισκότων εδραιώθηκε περαιτέρω, αποδεικνύοντας την υψηλή αποδοχή των προϊόντων από τους καταναλωτές και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της.

Αντίστοιχα, στον κλάδο του συσκευασμένου ψωμιού, η εταιρεία κατέγραψε αξιοσημείωτη ανάπτυξη, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία της σε μια κατηγορία που συνολικά παρουσίασε κάμψη.

Η θετική πορεία συνεχίστηκε και στην αγορά των μπαρών, όπου οι επενδύσεις σε νέες σειρές προϊόντων ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Ανάλογη ενίσχυση παρουσίασε και η κατηγορία της φρυγανιάς, όπου η εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα προϊόντα μας ενισχύθηκε περαιτέρω».

Μια μακρά διαδρομή γεμάτη μυρωδιές και γεύσεις…

Το πρώτο μπισκότο μοσχοβόλησε στον φούρνο του σπιτιού της οικογένειας Παπαδοπούλου στην Κωνσταντινούπολη και σφραγίστηκε με μια απλή ξύλινη σφραγίδα…

Το 1922, με τη Μικρασιατική καταστροφή, ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος με τη μητέρα του και τα αδέλφια του επιβιβάζονται σε πλοίο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά. Το πλοίο έδεσε στον Πειραιά και η οικογένεια επέλεξε να κάτσει σε ένα καφενείο να ξεκουραστεί, όταν τους περίμενε μια έκπληξη. Πληροφορήθηκαν ότι στην Ελλάδα τα μπισκότα δεν ήταν γνωστά. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα να διαδώσουν στην Ελλάδα τη μεγάλη τους αγάπη, την τέχνη του μπισκότου!

Η οικογένεια εγκαθίσταται σε προσφυγική πολυκατοικία κοντά στο Λυκαβηττό. Μητέρα και παιδιά αγοράζουν έναν μικρό φούρνο και ξεκινούν πάλι τη γνωστή τέχνη. Η μητέρα ζυμώνει και ψήνει τα Πτι-Μπερ, τα παιδιά τα πουλούν χύμα.

Το 1930, το 1931 και το 1935 κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι τρεις από τις σημαντικότερες μάρκες της εταιρείας: Τα Μιράντα, τα Γεμιστά και Cream Crakers που θα αγαπηθούν από όλες τις ελληνικές οικογένειες.

Το 1938, έτος σταθμός, η βιοτεχνία εγκαθίσταται στο πρώτο της μικρό εργοστάσιο στην Αθήνα στην οδό Θεσσαλονίκης, στη γέφυρα Πουλοπούλου και αγοράζονται μηχανήματα ελληνικής κατασκευής για τις ανάγκες της παραγωγής.

Καθώς αργότερα η Ελλάδα μπαίνει στη δίνη του πολέμου, ένα προϊόν της εταιρείας, πρόδρομος των Cream Crackers, καταναλώνεται από τον ελληνικό στρατό ως ξηρά τροφή, ενώ το 1941 η επιχείρηση επιτάσσεται από τους Γερμανούς και παράγει μπισκότα για τους στρατιώτες των κατακτητών.

Η νέα εποχή εγκαινιάζεται το 1957 όταν ανοίγει το πρώτο μεγάλο και σύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στην Πέτρου Ράλλη, ενώ το 1972 σχεδιάζεται το γνωστό μέχρι σήμερα σήμα της εταιρείας, που συμπληρώνεται από τις φιγούρες των τεσσάρων παιδιών του Ευάγγελου Παπαδόπουλου. Το 1978 η εταιρεία λανσάρει το Caprice, το οποίο θα αποτελέσει και τη ναυαρχίδα των εξαγωγών της εταιρείας, ενώ το 1989 ακολουθεί η δυναμική είσοδος της εταιρείας στην κατηγορία των αρτοσκευασμάτων, με τα παξιμαδάκια Krispies.

Το 1995 η κόρη του Ευάγγελου Παπαδόπουλου, Ιωάννα Παπαδοπούλου, αναλαμβάνει και επίσημα το τιμόνι της εταιρείας. Το 2002 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο ιδρυτής της βιομηχανίας, Ευάγγελος Παπαδόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια εταιρεία που ευημερεί. Το 2007 εισέρχονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι δυο γιοι της Ιωάννας Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος και Ευάγγελος Αργυρόπουλος. Το 2008 η εταιρεία λανσάρει τη σειρά «χωρίς ζάχαρη, ενώ το 2013 επεκτείνεται και στην αγορά του συσκευασμένου ψωμιού.

Σήμερα η εταιρεία διαθέτει τέσσερα εργοστάσια σε Ταύρο, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Οινόφυτα και τρία κέντρα διανομής σε Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Στα τέλη, δε, του 2024 απασχολούσε 1.672 άτομα προσωπικό, αριθμός σημαντικά αυξημένος έναντι του 2023, όπου απασχολούνταν 1.607 άτομα.