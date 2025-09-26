Οικονομικές-και-επιχειρηματικές-εξελίξεις-στο-εβδομαδιαίο-κουίζ-του-insider.gr

18:30
Ζελένσκι: Παραβιάσεις του ουκρανικού εναέριου χώρου στα σύνορα με Ουγγαρία
18:20
Credia Bank: Ρεκόρ σε επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη – Ισχυρή πιστωτική επέκταση στα 542 εκατ. ευρώ
18:16
Όταν τα λεφτά δεν θα υπάρχουν
18:08
Revoil: Σημαντική άνοδος 42,35% για τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο
18:03
Τραμπ: «Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» για τη Γάζα
18:00
ΟΠΑΠ: Αποπληρώνει πρόωρα ομολογιακό δάνειο του 2020
17:59
Εβροφάρμα: Στα 1,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου – Αύξηση 12% στις πωλήσεις
17:59
Ως μη… γενόμενη η εβδομάδα για τον Γενικό Δείκτη, υπεραπόδοση στις τράπεζες
17:50
Flexopack: Άλμα 42,65% για τα EBITDA στο εξάμηνο – Στα 13,097 εκατ. ευρώ
17:40
Διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Κρούση» της Κομισιόν στη Λευκωσία – Άκαρπη η τηλεδιάσκεψη
17:36
Interlife: Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων, ενεργητικού, επενδύσεων και αποθεμάτων στο Α’ εξάμηνο
17:27
Νέο πρόγραμμα από ΔΥΠΑ και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας – Τι αφορά
17:26
Νετανιάχου στον ΟΗΕ: Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο με τη Χαμάς – Απορρίπτει τις κατηγορίες για «γενοκτονία» στη Γάζα
17:17
Χαϊδεμένος: Άνοδος EBITDA και μείωση τζίρου στο εξάμηνο
17:09
Τασούλας: Ισχυρή η επιχειρηματολογία επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα
17:05
Ρωσία: Το τμήμα του Nord Stream που παραμένει άθικτο θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί γρήγορα
16:55
Την επόμενη εβδομάδα η Φθινοπωρινή Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης
16:52
Κέρδη στη Wall Street φέρνει ο αμερικανικός πληθωρισμός
16:48
Σδούκου: Η στρατηγική μας δεν ετεροκαθορίζεται από το τι κάνει η Τουρκία
16:39
Τουσκ: Η Ρωσία έχει κακόβουλες προθέσεις απέναντι σε ολόκληρο τον κόσμο
16:36
Σπανάκης: Έργα 6,5 δισ. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμπεριλαμβανομένης και της οδικής ασφάλειας
16:23
Alpha Bank: Στην κορυφή της ομολογιακής έκδοσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
16:21
Aegean: Παροχή ευελιξίας σε επιβάτες ενόψει της 24ωρης απεργίας των ελεγκτών
16:19
Κρεμλίνο: «Ουδέν σχόλιο» για τα περί κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών στην Ευρώπη
16:18
Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας
16:18
ΟΗΕ-ΠΟΥ: Παγκόσμιο βραβείο στην Ελλάδα για πρόληψη παιδικής παχυσαρκίας και χρόνιων νοσημάτων
16:10
Κυκλοφοριακό σε Αθήνα-Θεσ/νίκη: Οι προτάσεις αντιμετώπισης από ΣΕΣ, Περ. Αττικής και ΟΣΕΘ
16:02
Τσιάρας: Πληρωμές επιδοτήσεων χωρίς ελέγχους δεν θα γίνουν
15:56
Πληθωρισμός: Στο 2,9% ο δομικός PCE στις ΗΠΑ τον Αύγουστο
15:54