ΟΠΑΠ:-Αποπληρώνει-πρόωρα-ομολογιακό-δάνειο-του-2020

Την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής του συνόλου των ομολογιών του από 27 Οκτωβρίου 2020 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) αποφάσισε το ΔΣ της ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική αναχρηματοδότησης και επιμήκυνσης του υφιστάμενου δανεισμού της ΟΠΑΠ, με στόχο τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης.

Το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής θα ασκηθεί σύμφωνα με τους όρους 4.2 και 4.3 του προγράμματος του ΚΟΔ (το “Πρόγραμμα”). Συγκεκριμένα, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα καταβάλει στους Ομολογιούχους το ποσό που αντιστοιχεί στο 100,5% της ονομαστικής αξίας των ομολογιών, συν τους δεδουλευμένους τόκους, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα ή φόρους που προβλέπονται από το Πρόγραμμα, όπως αναφέρει η εισηγμένη.

Η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της 10ης Περιόδου Εκτοκισμού, η οποία είναι η 27η Οκτωβρίου 2025, με την Εταιρία να δεσμεύεται ανέκκλητα για την καταβολή του εν λόγω ποσού την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ομολογιών, οι οποίες θα διαγραφούν από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, σύμφωνα με τον όρο 4.6 του Προγράμματος και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κεντρικού Αποθετηρίου.