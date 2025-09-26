Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, September 26

    ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους

    Οικονομία
    ΟΠΕΚΑ:-Την-Τρίτη-30-Σεπτεμβρίου-η-καταβολή-των-επιδομάτων-στους-δικαιούχους
    ΟΠΕΚΑ: Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου η καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους

    Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ανακοίνωσε ότι την Τρίτη 30/9/2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο, συνολικού ύψους 275.516.021 ευρώ.

    Συγκεκριμένα:

    ·  Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι 87.496.844 ευρώ

    ·  Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι – 21.379.085 ευρώ

    ·  Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι – 37.154.378 ευρώ

    ·  Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι – 96.918.507 ευρώ

    ·  Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι – 169.936 ευρώ

    ·  Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι – 180.714 ευρώ

    ·  Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι – 4.911.518 ευρώ

    ·  Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι – 9.240.509 ευρώ

    ·  Έξοδα Κηδείας: 77 δικαιούχοι – 60.491 ευρώ

    ·  Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι – 12.171.750 ευρώ

    ·  Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι – 14.100 ευρώ

    ·  Κόκκινα Δάνεια: 4.543 δικαιούχοι– 425.429 ευρώ

    ·  Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

    ·  Ευάλωτοι Οφειλέτες: 326 δικαιούχοι – 34.592 ευρώ

    ·  Επίδομα Αναδοχής: 610 δικαιούχοι – 486.401ευρώ

    ·  Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι – 1.631.430ευρώ

    ·  Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι 3.205.721 ευρώ

    ·  Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι – 13.616 ευρώ

    Σύνολο δικαιούχων: 1.106.545

    Σύνολο καταβολών: 275.516.021 ευρώ

    Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα  Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com