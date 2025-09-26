Ο-Μητσοτάκης-συναντήθηκε-με-τον-Ειδικό-Σύμβουλο-του-Τραμπ-για-την-Αφρική

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον Ειδικό Σύμβουλο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την Αφρική Μασάντ Μπούλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση την κατάσταση στον Λίβανο, τη Συρία και τη Λιβύη.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

