Πληθωρισμός:-Στο-2,9%-ο-δομικός-pce-στις-ΗΠΑ-τον-Αύγουστο

Οι δασμοί Τραμπ είχαν περιορισμένη επίδραση στον πληθωρισμό ενώ οι καταναλωτές ήταν ανθεκτικοί παρά τις πιέσεις

Αμετάβλητος στο 2,9% σε ετήσια βάση παρέμεινε ο δομικός πληθωρισμός (core PCE) στις ΗΠΑ τον Αύγουστο, ανεβάζοντας στροφές 0,2% σε μηνιαίο επίπεδο (εντός των προβλέψεων), ωστόσο δεν φαίνεται πως θα θορυβήσει τη Fed που θα παραμείνει σε τροχιά για μειώσεις επιτοκίων στο 2025, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές.

Ο PCE, δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο αγαπημένος δείκτης της Fed για την καταμέτρηση των πιέσεων στις τιμές επιταχύνθηκε στο 2,7% σε ετήσια βάση παρουσιάζοντας άνοδο 0,3% για τον μήνα.

Τα εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 0,4% για τον μήνα, ενώ οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες επιταχύνθηκαν με ρυθμό 0,6%. Η Fed έχει θέσει στόχο για τον πληθωρισμό στο 2%, με τη FOMC να προβλέπει δύο ακόμη μειώσεις 0,25% πριν από το τέλος του έτους.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι οι δασμοί Τραμπ είχαν περιορισμένη επίδραση στον πληθωρισμό ενώ οι καταναλωτές ήταν ανθεκτικοί παρά τις πιέσεις, συνεχίζοντας να ξοδεύουν και να στηρίζουν την οικονομία.