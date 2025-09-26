Στο-3,1%-του-ΑΕΠ,-η-συμβολή-της-φαρμακοβιομηχανίας-στην-ελληνική-οικονομία

Το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου του φαρμάκου στην Ελλάδα εκτιμάται σε 6,9 δισ. ευρώ, βάση της ετήσιας έκθεσης του ΙΟΒΕ και του ΣΦΕΕ, με τίτλο «Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2024».

Με παραγωγή φαρμάκων που αγγίζει τα 2,4 δισ. ευρώ το 2024, υπερδιπλάσια του μέσου όρου της περιόδου 2009-2017 και διπλάσια σε σύγκριση με την χρονιά εξόδου της χώρας από τα Μνημόνια, η φαρμακοβιομηχανία αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας, συνεισφέροντας με 3,1% στο ΑΕΠ.

Έβδομη χώρα η Ελλάδα σε ιδιωτική δαπάνη για φάρμακα στην Ευρώπη

Το οικονομικό αποτύπωμα του κλάδου του φαρμάκου στην Ελλάδα εκτιμάται σε 6,9 δισ. ευρώ, βάση της ετήσιας έκθεσης του ΙΟΒΕ και του ΣΦΕΕ, με τίτλο «Η φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και Στοιχεία 2024». Από την συνολική συμβολή του κλάδου του φαρμάκου στην Οικονομία σε όρους ΑΕΠ, στα 3,027 δισ. είναι η άμεση, στα 2,539 δισ. είναι η έμμεση και στα 1,390 δισ. είναι η προκαλούμενη.

Στον τομέα της εργασίας, η συνολική συνεισφορά του κλάδου εκτιμάται σε 119.000 θέσεις εργασίας, δηλαδή στο 2,8% της συνολικής απασχόλησης, με τις θέσεις αυτές να είναι υψηλού επιπέδου, καθώς το 58,5% των εργαζομένων έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο, με τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ, καθηγητή Οικονομικών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκο Βέττα να διευκρινίζει ότι όταν μιλάμε για θέσεις εργασίας είναι σημαντικό να καθορίζουμε τις προδιαγραφές των θέσεων και το επίπεδο μόρφωσης, εμπειρίας και ικανοτήτων των εργαζομένων.

Ο κλάδος του φαρμάκου στα εργασιακά και στον οικονομικό αντίκτυπο έχει υψηλό πολλαπλασιαστή, δηλαδή δημιουργεί/υποστηρίζει κι άλλες θέσεις εργασίας με κάθε 10 θέσεις εργασίας στις φαρμακευτικές επιχειρήσεις να υποστηρίζουν επιπλέον 24 θέσεις πλήρους απασχόλησης στην οικονομία. Τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ο κλάδος του φαρμάκου στην οικονομία και την ευημερία επιβεβαιώνει και η έκθεση του Μάριο Ντράγκι 2024, «το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικότητας».

Στην διεύρυνση του περιθωρίου ανάπτυξης συμβάλλουν και οι κλινικές μελέτες οι οποίες μπορούν να πάνε πολύ καλύτερα στην χώρα μας διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο από τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Η δαπάνη για την έρευνα ανέρχεται στα 160 εκατ. ευρώ, με την Ελλάδα να προσδοκά και να μπορεί να καταστεί ένα ερευνητικό hub της Νοτίου Ευρώπης.

Η υλοποίηση αυτού του σκοπού στην πατρίδα μας προχωρά με τις συνεργασίες των εταιριών του κλάδου με επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, που αποτελούν μια εναλλακτική οδό για την προώθηση της καινοτομίας, στην κλασική (και πιο δαπανηρή) οδό της εξαγοράς μικρών βιοτεχνολογικών εταιριών από μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμες εξατομικευμένες θεραπείες.

Τέλος, το φάρμακο αντιστοιχεί στο 16,8% των αιτήσεων για πατέντα στον ΟΒΙ, με το 8,7% να εγκρίνονται.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image