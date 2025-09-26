Το κόμμα Τσίπρα αναστατώνει τον ΣΥΡΙΖΑ – Αιχμές και για «λευκή απεργία» από βουλευτές

Η σκυτάλη της αποκρυστάλλωσης του εσωκομματικού τοπίου στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πέρασε χθες στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος κι ενώ είχε συμπληρωθεί λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, με το δίλημμα «ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρας» να επανέρχεται στο εσωκομματικό τραπέζι για άλλη μια φορά.

Λευκή απεργία

Αν και ζητούμενο της χθεσινής συνεδρίασης υπήρξε ο καλύτερος συντονισμός του κοινοβουλευτικού έργου, εντούτοις η τοποθέτηση του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, Χρήστου Γιαννούλη ήταν αυτή που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα και μαζί την εσωκομματική αγωνία, καθώς ο ίδιος άφησε αιχμές για «λευκή απεργία» συναδέλφων του, δηλαδή βουλευτών του κόμματος, στην προοπτική της δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Όπως είπε ο κ. Γιαννούλης κατά την τοποθέτησή του, «χρειάζεται ανασυγκρότηση των δυνάμεών μας, να συμμετέχουν όλοι οι βουλευτές μας στις δράσεις μας. Όλα τα σφυριά να χτυπάνε στο ίδιο αμόνι», αποστροφή του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης που μεταφράστηκε ως σαφές υπονοούμενο για συναδέλφους του που είτε έχουν παραμελήσει τον κοινοβουλευτικό τους ρόλο, είτε καλοβλέπουν το ενδεχόμενο μιας νέας πολιτικής στέγης από τον πρώην Πρωθυπουργό.

Σύμφωνα, ωστόσο, με διαφορετικές πηγές, ο Χρήστος Γιαννούλης ζήτησε να υπάρξει μια ξεκάθαρη θέση, αν δηλαδή οι βουλευτές της Κουμουνδούρου είναι με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ή το «κόμμα Τσίπρα», ξαναβάζοντας τον «ελέφαντα στο δωμάτιο».

Σημειωτέον ότι ο Χρήστος Γιαννούλης είχε δηλώσει προ ημερών στον Real Fm πως «οι προηγούμενες δηλώσεις μου για τις φημολογίες περί νέου κόμματος Τσίπρα, ισχύoυν στο ακέραιο». «Ο χρόνος και ο τρόπος που θα γίνει σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την παρούσα κατάσταση, θέλει πολύ ιδιαίτερο χειρισμό για να μη λειτουργήσει αντίστροφα. Και όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίσει, τόσο καλύτερα» παρατήρησε ο ίδιος, για να καταλήξει πως «ο Τσίπρας έχει το δικαίωμα, μετά μία πολύ σοβαρή και χυδαία επίθεση τόσα χρόνια στο πρόσωπό του, που πιστεύω θα αποκατασταθεί και με το βιβλίο του, να αποφασίσει ό,τι θέλει, με όποιον τρόπο το θέλει και στον χρόνο που θέλει». «Εγώ έχω την υποχρέωση να λέω τη γνώμη μου χωρίς να δίνω διαπιστευτήρια σε κανέναν», όπως τόνισε.

Καβγάς για τα… διαπιστευτήρια

Είχε προηγηθεί μια δημόσια τοποθέτηση χθες και του πρώην αναπληρωτή υπουργού, Τρύφωνα Αλεξιάδη, στον απόηχο της ομιλίας του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, όπου πρώτος έδειξε με διάθεση ειλικρίνειας με το δάκτυλο τον «ελέφαντα στο δωμάτιο», δηλαδή το δυνητικό κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Μιλώντας στον Status Fm, o κ. Αλεξιάδης ανέφερε πως «αν κάποιος διαφωνεί να φύγει σήμερα», συμπληρώνοντας πως «δεν βοηθάει στον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι να είναι στον ΣΥΡΙΖΑ υπο προθεσμία». «Αν κάποιος διαφωνεί με την πολιτική γραμμή, με τις αποφάσεις του συνεδρίου, με τις αποφάσεις των οργάνων, είναι προαιρετικό να είναι» σχολίασε ο κ. Αλεξιάδης, προσθέτοντας πως «δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει έστω και ένας που κάθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διαφωνεί είτε για να έχει τα οφέλη της θέσης που έχει, είτε όταν φύγει, αν φύγει, να πει ότι έφυγε ο τάδε που είχε αυτό το αξίωμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Αλεξιάδης υπήρξε ακόμη πιο ξεκάθαρος, περιγράφοντας πως «δεν μας αφορά η φιλολογία για νέο κόμμα, για νέο πολιτικό φορέα ή για το ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει κτλ. Σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα του ΣΥΡΙΖΑ και την ευρύτερη συνεργασία για να διώξουμε τη Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση»

Μέχρι, πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός να καταστήσει δημόσια τα όποια σχέδιά του, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα του προοδευτικού πόλου συνεχίζεται εντός και εκτός των τειχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και έχει έντονο άρωμα και Νέας Αριστεράς.

Στο πλαίσιο αυτό, «η σύγκλιση ΣΥΡΙΖΑ–Νέας Αριστεράς έπρεπε να έχει ήδη γίνει», επισήμανε, μιλώντας στο Action24, η Όλγα Γεροβασίλη. Ερωτηθείσα για τα πλάνα του Αλέξη Τσίπρα, η αντιπρόεδρος της Βουλής σημείωσε πως «το ρεύμα στήριξης στον Αλέξη Τσίπρα στην κοινωνία είναι υπαρκτό και ισχυρό. Η κυβέρνηση το ξέρει, και αυτό την τρομάζει».

Από πλευράς του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος επέλεξε χθες να μην σηκώσει το γάντι του Χρήστου Γιαννούλη, αλλά απάντησε σε όλα τα τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα που τέθηκαν, με τον επόμενο γύρο μεταξύ των εσωκομματικών ζητημάτων να προσδιορίζεται για το Σάββατο , 4 Οκτωβρίου, οπότε και θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.