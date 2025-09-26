Το-πρώτο-Κέντρο-Αριστείας-για-τις-νευρολογικές-παθήσεις-neuracare-δημιουργεί-η-affidea-στην-Ελλάδα

Ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα μας αποτελεί η δημιουργία του πρώτου Κέντρου Αριστείας NeuraCare για τις νευρολογικές παθήσεις στην Ευρώπη, από τον Όμιλο Affidea, στην Ελλάδα.

Κλείνοντας τα πρώτα 20 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, με Διαγνωστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια που εξυπηρετούν ετησίως 1 εκατ. πολιτών εντός των συνόρων, ο Όμιλος Affidea αποδεικνύει ότι αυτή η 20ετία ήταν μόνο η αρχή, όπως επεσήμανε ο CEO Affidea Greece Θεόδωρος Καρούτζος.

Το Κέντρο Αριστείας NeuraCare στηρίζεται στην στενή συνεργασία διακεκριμένων επιστημόνων που για πρώτη φορά συνενώνουν δυνάμεις, ανάμεσα τους ο καθηγητής Νευρολογίας και διευθυντής Ευρώπης Affidea NeuraCare, Μάριος Πολίτης και ο καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ Δήμος-Δημήτρης Μητσικώστας.

Το Κέντρο NeuraCare διαθέτει το επιστημονικό κύρος που του παρέχει η συνεργασία με την ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, μια σύμπραξη δυνάμεων για την οποία δήλωσε περήφανος ο Πρύτανης ΕΚΠΑ, καθηγητής Καρδιολογίας Γεράσιμος Σιάσος. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντική γεωπολιτική θέση για τον Όμιλο Affidea, όπως επεσήμανε αναλύοντας το όραμα του Ομίλου, ο Guy Blomfield, CEO Affidea Group and Chairman at the Management Board.

Τη νέα επένδυση του Ομίλου Affidea στην πατρίδα μας χαιρέτισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως αποτελεί αναγνώριση της προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα την τελευταία 7ετία από την έξοδο των μνημονίων και πως έχει καταβληθεί προσπάθεια στο Υπουργείο Υγείας να μειωθεί το clawback (αυτόματες επιστροφές) στα διαγνωστικά, κάτι το οποίο επίσης αναγνωρίζεται. Ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την ελπίδα του και άλλοι Όμιλοι να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, όπως η Affidea, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά και μπορεί να προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις.

Το Κέντρο Αριστείας NeuraCare, περιλαμβάνει το φάσμα των νευρολογικών παθήσεων, όπως οι άνοιες, η νόσος Αλτσχάιμερ, η νόσος Πάρκινσον, η επιληψία κτλ. Όπως επεσήμανε ο καθηγητής Δήμος Μητσικώστας, τα νευρολογικά νοσήματα «κλέβουν» ή καλύτερα «σκοτώνουν» ημέρες υγιούς ζωής και στην πατρίδα μας λόγω της ταχύτατης γήρανσης του πληθυσμού η επίπτωση αυτών των νοσημάτων αυξάνει, με τους αριθμούς των ασθενών να μεγαλώνουν ανησυχητικά.

Τα διαγνωστικά Κέντρα Affidea λειτουργούν σε 15 χώρες, με ιατροτεχνολογικό μηχανισμό αιχμής και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο Όμιλος διαθέτει 391 κέντρα, όπου πραγματοποιούνται 20 εκατ. εξετάσεις τον χρόνο, και εξυπηρετούνται 14 εκατ. εξεταζόμενοι. Η Affidea λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών διαγνωστικής απεικόνισης, εξωνοσοκομειακής περίθαλψης και ακτινοθεραπείας, αλλά και ως κορυφαίος φορέας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.