Τραμπ:-Πλησιάζουμε-ακόμα-και-σε-ειρήνη-για-τη-Γάζα,-δεν-θα-επιτρέψω-στο-Ισραήλ-να-προσαρτήσει-τη-Δυτική-Όχθη

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, λέγοντας σε δημοσιογράφους ότι έχει μιλήσει με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για το θέμα.

«Δεν θα επιτρέψω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, όχι. Δεν θα το επιτρέψω. Δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε μετά από αναφορές ότι ο Τραμπ μίλησε σε Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες στα Ηνωμένα Έθνη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για τη στάση του σχετικά με τη Δυτική Όχθη.

«Ναι», είπε όταν ρωτήθηκε αν μίλησε με τον Νετανιάχου γι’ αυτό.

BREAKING: Trump: I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow, not going to happen. It’s been enough, it’s time to stop now. pic.twitter.com/SwZjuRqE9j — Clash Report (@clashreport) September 25, 2025

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Αλλά δεν πρόκειται να το επιτρέψω, είτε του μίλησα είτε όχι. Το έκανα. Αλλά δεν επιτρέπω στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Αρκετά έχουν γίνει, ήρθε η ώρα να σταματήσουμε τώρα. Εντάξει».

Πρόσθεσε ότι μίλησε με τον Νετανιάχου την Πέμπτη.

«Μιλήσαμε σήμερα με τον Μπίμπι Νετανιάχου και μιλήσαμε με όλους τους ηγέτες στη Μέση Ανατολή, οι οποίοι είναι σπουδαίοι άνθρωποι», είπε ο Τραμπ. «Και πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα και ίσως ακόμη και στην ειρήνη».

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από ακροδεξιούς εταίρους του στην κυβέρνηση να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, προκαλώντας ανησυχία σε ηγέτες αραβικών κρατών, ορισμένοι από τους οποίους είχαν επαφές με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη στον πόλεμο του 1967. Οι Παλαιστίνιοι τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός μελλοντικού κράτους τους, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας.

Περίπου 700.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία έχει προσαρτήσει το Ισραήλ αλλά η κίνηση αυτή δεν έχει αναγνωριστεί από τις περισσότερες χώρες.

Το Ισραήλ αρνείται να παραχωρήσει τον έλεγχο της Δυτικής Όχθης επικαλούμενο λόγους ασφαλείας, ιδίως μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Πιέσεις των ΗΠΑ για να δεχθεί ο Νετανιάχου το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο σύμβουλος στρατηγικών υποθέσεων Ρον Ντέρμερ συναντώνται σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στο ξενοδοχείο τους στη Νέα Υόρκη για να συζητήσουν το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων, αναφέρει το Channel 13.

Η ομάδα του Τραμπ πιέζει τον Νετανιάχου να συμφωνήσει με το σχέδιο του Τραμπ, σύμφωνα με το Channel 12. Ο Τραμπ παρουσίασε το σχέδιό του σε οκτώ Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες την Τρίτη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος ήταν βασικός παράγοντας στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Συμφωνία του Αιώνα του 2020 και στις Συμφωνίες του Αβραάμ, συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του πλαισίου.

«Η συνέχιση του πολέμου θα απομονώσει το Ισραήλ ακόμη περισσότερο, αλλά η αποδοχή του σχεδίου και ο τερματισμός του πολέμου θα απεγκλωβίσουν το Ισραήλ από την απομόνωση και θα επιτρέψουν την πρόοδο προς πιο θετικές κατευθύνσεις στην περιοχή, με την υποστήριξη των ΗΠΑ», λέει μια αμερικανική πηγή στο Channel 12.

Ωστόσο, ο Νετανιάχου αισθάνεται άβολα με το γεγονός ότι το σχέδιο του Τραμπ δεν απαιτεί τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας ως όρους για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά μόνο μετά τον πόλεμο, αναφέρει το Channel 12. Επίσης, δεν του αρέσει η διάταξη ότι ο νέος μηχανισμός διακυβέρνησης της Γάζας θα λειτουργεί υπό την εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αναφέρει το Channel 12.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης την Παλαιστινιακή Αρχή που διοικεί τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, αναφέρει ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan. Πηγές κοντά στον Νετανιάχου λένε στο μέσο ότι το Ισραήλ πιθανότατα θα πρέπει να συναινέσει στον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής τουλάχιστον ενός μέρους της Λωρίδας μετά τον πόλεμο, κάτι που ο πρωθυπουργός έχει επιμείνει ότι δεν θα επιτρέψει να συμβεί.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Channel 12, οι Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στον ΟΗΕ εργάζονται για να οργανώσουν μια απεργία κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Νετανιάχου αύριο, στην οποία ελπίζουν ότι θα συμμετάσχουν αραβικές, αφρικανικές, ακόμη και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν – Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία

«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο

Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες

