Χαϊδεμένος:-Άνοδος-ebitda-και-μείωση-τζίρου-στο-εξάμηνο

Τα μικτά κέρδη της εταιρίας για το διάστημα 01/01/2025 – 30/06/2025 ανήλθαν σε € 1.449.872 έναντι € 1.114.475 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024 .

Mείωση 5% σε 9,314 εκατ. ευρώ από 9,793 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο εξάμηνο ο κύκλος εργασιών της Χαϊδεμένος. Σύμφωνα με την εισηγμένη, η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι για το διάστημα 01/01/2025 – 30/06/2025 υπήρξε μείωση των εκτυπώσεων για υπάρχοντες πελάτες.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων για το διάστημα 01/01/2025 – 30/06/2025 ανήλθαν σε € 406.185 έναντι € 112.499 για το αντίστοιχο διάστημα του 2024..

Αναφορικά με τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε ζημίες ποσού € (194.776) για το διάστημα 01/01/2025 – 30/06/2025 έναντι ζημιών € (503.826) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 .

Τα αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρίας για το διάστημα 01/01/2025 – 30/06/2025 ανήλθαν σε ζημίες ποσού € (191.587) έναντι ζημιών € (488.154) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 .