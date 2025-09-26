ΧΑ: Ο Γ.Δ. πήρε απότομη κλίση – Προοπτικές για ακόμη πιο γενναιόδωρες διανομές μερισμάτων στις τράπεζες

Υποχώρηση κατά 1,46% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2035,21 μονάδες, διακόπτοντας το σερί των 5 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων.

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 372,0 εκ. ευρώ (τα 163 εκ. πακέτα, Aktor €72 εκ. κ.α.). Οι πωλητές επέβαλαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία τους με το ΓΔ να κινείται μόνο σε αρνητικό έδαφος. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο, πλην της Alpha Bank, με συμπαραστάτες τους περισσότερους δεικτοβαρείς τίτλους, ο Γ.Δ. έφτασε στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό της ημέρα των 2033 μονάδων στις δημοπρασίες για να βελτιωθεί ελαφρά στο τελικό κλείσιμο. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,476% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (- 1,50%) κατέγραψε απώλειες με την Πειραιώς (-2,75%) να υποαποδίδει αλλά την Alpha (+0,57%) να διαφοροποιείται.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-7,98%), η ΕΛΧΑ (- 1,84%), η Optima (-3,10%), η Cenergy (-1,13%), ο Ελλάκτωρ (-1,25), το Jumbo (-4,53%), η Κύπρου (-2%), ο Τιτάν (-1,98%) και η Metlen (-2,07%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Lamda (+0,26%), η Helleniq Energy (+0,41%), o Aktor (+0,24%), η Βιοχάλκο (+0,28%) αλλά και η Q & R (+3,08%). Απολογιστικά, 28 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 78 εκείνων που υποχώρησαν.

Οι εταιρείες Crediabank, Βιοκαρπέτ, ΕΥΑΘ, Revoil, Q & R, Interlife, Premia, Εφροφάρμα ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους.

Ο Γ.Δ. πήρε απότομη κλίση και δεν σταμάτησε παρά μόνο στη στήριξη των 2033 μονάδων. Ενδεχόμενη παραβίασή των θα επιδεινώσει σημαντικά την τεχνική εικόνα της ελληνικής αγοράς.

Επιχειρηματικά Νέα

Aegean: Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 19,4 από 19,2 ευρώ δίνει η NBG Securities. Διατηρεί σύσταση outperform.

Q & R: έναρξη κάλυψης της από την Piraeus Sec. Outperform και τιμή-στόχο τα €1,80/μετχ. (ως τα €2,40 υπό προϋποθέσεις).

Σαφώς θετικό ήταν το κλίμα για τις τράπεζες στο ετήσιο συνέδριο της Bank of America (BofA) για τον ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό κλάδο. Η κερδοφορία των ελληνικών ομίλων παραμένει σε τροχιά βελτίωσης. Προοπτικές για ακόμη πιο γενναιόδωρες διανομές μερισμάτων.

ΓΕΚ Τέρνα: Προσφορές 1,2 δισ. ευρώ για το ομόλογο. Υπερκάλυψη 2,4 φορές για τον τίτλο με τον οποίο ο όμιλος αντλεί €500 εκ. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε εν τέλει στο κάτω όριο του εύρους, δηλαδή στο 3,2%. Το 70% της κατανομής σε ιδιώτες επενδυτές.

Σωληνουργεία Κορίνθου: Εγκαινίασε το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό στέγης στην Ελλάδα. Το σύστημα ισχύος 7,1 MW εγκαταστάθηκε στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή Θίσβης και αποτελείται από 12.000 ηλιακά πάνελ.