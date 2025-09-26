«Ψαλίδι»-20%-στο-διοικητικό-προσωπικό-της-lufthansa

Η Lufthansa αντιμετωπίζει επίσης πιθανές απεργιακές κινητοποιήσεις από το συνδικάτο πιλότων Vereinigung Cockpit, που θα αποφασίσει διά ψηφοφορίας τη στάση του μέχρι το τέλος του μήνα.

Kατά 20% θα περικόψει το διοικητικό προσωπικό της η Lufthansa σε ολόκληρο τον όμιλο, για τον περιορισμό του κόστους, καθώς επιδιώκει να ανακάμψει μετά την περσινή πτώση των κερδών και τη μείωση των περιθωρίων κέρδους χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται οι θέσεις των μηχανικών, του πληρώματος καμπίνας και του προσωπικού εδάφους, δήλωσε η πηγή.

Παράλληλα, η Lufthansa συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες με καθυστερήσεις στις παραδόσεις αεροσκαφών, ασταθή πρότυπα κρατήσεων και υψηλότερο κόστος από φόρους και τέλη αεροδρομίων. Τα περιθώρια EBITDAR υστερούν σε σχέση με Ευρωπαίους ανταγωνιστές, όπως η Air France και η IAG, επομένως είναι μια αντίδραση στην προσπάθεια βελτίωσης της κερδοφορίας, σημειώνει το -.

Η αύξηση των αποδόσεων ήταν επίσης ασθενέστερη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές της, κάτι που έχει ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη μείωση του κόστους. Η ασθενής αύξηση του γερμανικού ΑΕΠ έχει αντίκτυπο, καθώς πιθανώς η ζήτηση για αναψυχή στη Γερμανία δεν είναι τόσο ισχυρή όσο στη Βρετανία και τη Γαλλία. Ο όμιλος περιλαμβάνει επιβατικές αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa, η Swiss, η Austrian Airlines και η Brussels Airlines, μαζί με τους κλάδους συντήρησης και logistics.

Οι περικοπές σηματοδοτούν μια αντιστροφή από την ορμητική αύξηση των προσλήψεων μετά την πανδημία, όταν η ανάκαμψη των παγκόσμιων ταξιδιών έκανε την εταιρεία να προσλάβει τουλάχιστον 30.000 υπαλλήλους. Στο τέλος του περασμένου έτους, ο όμιλος απασχολούσε 101.709 υπαλλήλους, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του. Περίπου τα δύο τρίτα εργάζονταν στον τομέα των επιβατικών αεροπορικών εταιρειών.