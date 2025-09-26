Όμιλος-Βιοκαρπέτ:-Σημαντική-άνοδος-κερδών-και-εξαγωγών-στο-εξάμηνο

Υπερδιπλάσια αύξηση 149,2% κατέγραψαν τα κέρδη προ φόρων του Όμιλου Βιοκαρπέτ καθώς διαμορφώθηκαν στα 2,15 εκατ. ευρώ έναντι 0,86 εκατ. ευρώ πέρυσι το αντίστοιχο διάστημα.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €1,652 εκατ., από €0,051 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση, ενώ οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €110,71 εκατ., έναντι €105,56 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,88%.

Παράλληλα, οι εξαγωγές κατέγραψαν σημαντική άνοδο 18,92%, φτάνοντας τα €63,04 εκατ., από €53,01 εκατ. το 2024, αντιπροσωπεύοντας πλέον το 56,94% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 9,28%, στα €47,67 εκατ., από €52,55 εκατ. πέρσι.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €7,83 εκατ., αυξημένα κατά 15,07% σε σχέση με τα €6,80 εκατ. του Α’ εξαμήνου 2024.

Μητρική εταιρεία: Μείωση τζίρου, αλλά περιορισμός ζημιών

Η μητρική εταιρεία, κατέγραψε μείωση στον κύκλο εργασιών της αλλά εμφάνισε βελτίωση στα λειτουργικά της αποτελέσματα και περιορισμό των ζημιών.

Οι καθαρές πωλήσεις ανήλθαν σε €2,14 εκατ., μειωμένες κατά 15,62% σε σχέση με τις καθαρές πωλήσεις €2,54 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε €0,083 εκατ., σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τα €0,005 εκατ. πέρσι.

Τέλος, οι ζημίες προ φόρων μειώθηκαν στα €0,80 εκατ., από €1,25 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2024 και οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €0,83 εκατ., έναντι €1,26 εκατ. το προηγούμενο έτος.