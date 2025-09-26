Όμιλος-flexopack:-«Άλμα»-42,65%-του-ebitda-το-α’-εξάμηνο

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η Εταιρεία και ο Όμιλος Flexopack κατέγραψαν θετική πορεία στον κύκλο εργασιών και στη λειτουργική κερδοφορία, ωστόσο τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις συναλλαγματικές διαφορές, κυρίως λόγω της υποτίμησης του δολαρίου ΗΠΑ και του δολαρίου Αυστραλίας έναντι του ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 82,435 εκατ. ευρώ έναντι 76,682 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,50%. Σε εταιρικό επίπεδο, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 63,260 εκατ. ευρώ από 59,428 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 6,45%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψαν ισχυρή άνοδο. Σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 13,097 εκατ. ευρώ από 9,181 εκατ. ευρώ (+42,65%), ενώ σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκαν σε 9,059 εκατ. ευρώ από 8,871 εκατ. ευρώ (+2,12%).

Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων (EBT) παρουσίασαν μείωση. Σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 6,359 εκατ. ευρώ έναντι 7,383 εκατ. ευρώ (-13,86%), ενώ σε επίπεδο Εταιρείας υποχώρησαν σε 3,564 εκατ. ευρώ από 7,412 εκατ. ευρώ (-51,92%). Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στις αρνητικές συναλλαγματικές διαφορές.

Αντίστοιχη εικόνα κατέγραψαν και τα καθαρά κέρδη μετά φόρων (EAT), τα οποία για τον Όμιλο ανήλθαν σε 5,141 εκατ. ευρώ από 5,622 εκατ. ευρώ (-8,56%), ενώ σε επίπεδο Εταιρείας περιορίστηκαν σε 2,642 εκατ. ευρώ από 5,735 εκατ. ευρώ (-53,93%).