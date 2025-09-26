Όμιλος-revoil:-Αύξηση-42,35%-των-κερδών-προ-φόρων-το-α’-εξάμηνο-με-ώθηση-από-ΑΠΕ

Ο Όμιλος REVOIL κατέγραψε θετικά αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο του 2025, παρά το περιβάλλον χαμηλότερων διεθνών τιμών πετρελαίου. Η στρατηγική ενίσχυσης των πωλήσεων καυσίμων, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους ενίσχυσαν ουσιαστικά την κερδοφορία του Ομίλου.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 42,35%, φθάνοντας τα €1,21 εκατ. έναντι €0,85 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μείωση του κόστους δανεισμού, λόγω της πτώσης του Euribor, της βελτίωσης των τραπεζικών όρων χρηματοδότησης και των χαμηλότερων διεθνών τιμών καυσίμων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €411,94 εκατ., καταγράφοντας μικρή υποχώρηση 3,1% από €425,20 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024, λόγω χαμηλότερων διεθνών τιμών πετρελαίου (μέση τιμή $70,62/βαρέλι έναντι $83,22/βαρέλι). Παρά τη μείωση των τιμών, οι συνολικές πωλήσεις καυσίμων αυξήθηκαν κατά 8,1%, στα 379,38 εκατ. λίτρα από 351,01 εκατ. λίτρα, με αιχμή το πετρέλαιο θέρμανσης (+36%), εξαιτίας των χαμηλότερων θερμοκρασιών στο πρώτο δίμηνο, ενώ και τα motorfuels κινήθηκαν ανοδικά (+1,8%).

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε σε €16,37 εκατ., αυξημένο κατά 10,3% σε σχέση με τα €14,84 εκατ. το 2024, κυρίως χάρη στους αυξημένους όγκους καυσίμων της μητρικής αλλά και στη συνεισφορά της δραστηριότητας ΑΠΕ. Τα EBITDA βελτιώθηκαν κατά 9,6%, στα €6,77 εκατ. από €6,18 εκατ., ενισχυμένα από τη λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 14MW, έναντι μόλις 1MW την περσινή περίοδο.

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε €0,78 εκατ., από €0,57 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2024.

Σε επίπεδο αγοράς, οι συνολικοί όγκοι καυσίμων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5,77%, με τα καύσιμα κίνησης στο +2,72% και το πετρέλαιο θέρμανσης στο +24,71%. Ο Όμιλος REVOIL κατέγραψε καλύτερη επίδοση από την αγορά, ενισχύοντας την κερδοφορία του από τους υψηλότερους όγκους πωλήσεων, τις ΑΠΕ και το χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος.

Για το β’ εξάμηνο, κρίσιμοι παράγοντες θα είναι η πορεία του τουρισμού, η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο, καθώς και η περαιτέρω μείωση του Euribor που αναμένεται να έχει θετική επίδραση τόσο στα αποτελέσματα όσο και στις ταμειακές ροές.

Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πλάνο, προσθέτοντας στους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης – εμπορία πετρελαιοειδών και ΑΠΕ – έναν τρίτο: την επικείμενη ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΜΑΛΤΕΖΟΣ, εταιρείας με μακρά ιστορία και ισχυρή θέση στον τομέα των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών.

Σημειώνεται ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου δεν διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά της μητρικής Εταιρείας.