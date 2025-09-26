Box Now: Διπλασιασμός τζίρου το 2025 – Στο στόχαστρο νέες αγορές του εξωτερικού

Τι ανέφεραν τα στελέχη της Box Now για την πορεία της φετινής χρονιάς – Η επέκταση των lockers εντός κι εκτός συνόρων

Υψηλότερα τον πήχη της ανάπτυξης για το 2025 τοποθετεί η Box Now συνεχίζοντας το επενδυτικό της πλάνο για την επέκταση εντός ελληνικών συνόρων. Την ίδια στιγμή δε που ετοιμάζεται να εκκινήσει την δραστηριότητα της και στην αγορά της Κροατίας, διερευνά το ενδεχόμενο επέκτασης και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

Στόχος οι 200 χιλ. θυρίδες έως το τέλος του 2025

Ειδικότερα όπως ανέφεραν τα στελέχη της σε δημοσιογραφική συνάντηση η εταιρεία έχει ήδη φτάσει τις 160.000 θυρίδες σε 2.200 σημεία στην ελληνική επικράτεια έχοντας πιάσει τον στόχο που είχε τεθεί για το τρέχον έτος. Συνεχίζοντας την επέκταση της πλέον τοποθετεί τον πήχη στα 200.000 σημεία έως το τέλος του 2025, διευρύνοντας μάλιστα την γεωγραφική της κάλυψη. Σημειωτέον ότι σήμερα η πληθυσμιακή κάλυψη της μεταφορικής εταιρείας φτάνει στο 94%.

Σε αυτό το πλαίσιο η Box Now που έφερε πρώτη στην Ελλάδα τις θυρίδες αυτόματης παραλαβής δεμάτων, σχεδιάζει να εγκαταστήσει τα πράσινα «κουτιά» της σε Κω, Μύκονο και Χίο. Ήδη άλλωστε πέρα από την ηπειρωτική Ελλάδα έχει επεκταθεί και στην νησιωτική. Συγκεκριμένα το 2024 δραστηριοποιήθηκε σε Κρήτη, Κέρκυρα, Λευκάδα και Σαλαμίνα ενώ το τρέχον έτος επεκτάθηκε και σε Μυτιλήνη, Ρόδο, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο.

Διπλασιασμός τζίρου το 2025

Το μοντέλο μέχρι σήμερα αποδεικνύεται επιτυχημένο χάρη στην ευκολία που προσφέρει στον καταναλωτή, όπως επεσήμανε ο νέος CEO της Box Now, Λευτέρης Παπαδημητρίου. Εξαιτίας αυτού η Box Now πέτυχε μέσα σε έναν χρόνο – από το 2023 έως το 2024 – να πενταπλασιάσει τον τζίρο της και να περιορίσει τις ζημιές κατά 40%. Για φέτος δε, αναμένεται διπλασιασμός, έναντι της περασμένης χρονιάς, γεγονός που συνεπάγεται δεκαπλασιασμό τζίρου μέσα σε μια διετία. Σύμφωνα με την διοίκηση ο τζίρος για φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 30 εκατ.ευρώ από 15 εκατ.ευρώ το 2024 και μόλις 3 εκατ.ευρώ το 2023. Παράλληλα η θυγατρική του τσέχικου Emma Capital Group, έχει υπερδεκαπλασιάσει και τον αριθμό των συνεργαζόμενων καταστημάτων σε μόλις τέσσερα χρόνια λειτουργίας.

Στον δρόμο προς το scale up, η εταιρεία, στην οποία μετέχει με 12,5% και η Olympia Group του επιχειρηματία Πάνου Γερμανού και η οποία έχει αναπτύξει το μεγαλύτερο δίκτυο lockers στην Ελλάδα, προσβλέπει φέτος σε θετικό πρόσημο στα κέρδη προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων (EBITDA) με την χρήση βέβαια να παραμένει ζημιογόνα.

Επενδύσεων συνέχεια

Όσο για το επενδυτικό της πλάνο ανέρχεται σωρευτικά μέχρι σήμερα στα 45 εκατ. ευρώ για όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται, εκ των οποίων τα 30 εκατ. ευρώ αφορούν την Ελλάδα. Για την συνέχεια το capex παραμένει προσανατολισμένο σε τεχνολογικές επενδύσεις με στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τα επόμενα πλάνα της ωστόσο πέρα από την επέκταση σε νέες αγορές περιλαμβάνουν και συνεργασίες με μεταφορικές εταιρείες του εξωτερικού ώστε να δίνεται η δυνατότητα αποστολής δέματος και σε άλλες χώρες πέραν της Βουλγαρίας, της Κύπρου και της Κροατίας. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο νέος CEO της Box Now, Λευτέρης Παπαδημητρίου θα αναζητηθούν συνεργάτες με παρουσία σε αγορές όπου υπάρχει μεγάλος αριθμών Ελλήνων.