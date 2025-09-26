crediabank:-Ιστορικό-υψηλό-στα-επαναλαμβανόμενα-κέρδη-προ-προβλέψεων-το-α’-εξάμηνο

Το πρώτο εξάμηνο του 2025 χαρακτηρίστηκε από σημαντική χρηματοοικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση των βασικών μεγεθών του Ομίλου CrediaBank, με αποτέλεσμα να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα κερδοφορίας, αύξησης εσόδων και ενίσχυσης της ρευστότητας. Η επιτυχημένη στρατηγική επέκτασης και η υλοποίηση συγχωνεύσεων οδήγησαν σε ενίσχυση του δανειακού χαρτοφυλακίου, βελτίωση των περιθωρίων κέρδους και ενδυνάμωση της κεφαλαιακής δομής, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι δείκτες αποδοτικότητας και ποιότητας ενεργητικού.

Αναλυτικότερα, στο Α΄ εξάμηνο του 2025, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα €38,9 εκατ., αυξημένα κατά 124% σε ετήσια βάση. Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €27,6 εκατ., έναντι €1,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, λόγω της σημαντικής αύξησης των οργανικών εσόδων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 97% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα €78,5 εκατ., με κύριους μοχλούς την καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €542 εκατ. και την αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €1,59 δισ., καταγράφοντας από τις καλύτερες επιδόσεις πρώτου εξαμήνου στην ιστορία της τράπεζας, με το 49% να κατευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες και το 51% σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε κατά 20 μονάδες βάσης στο Β΄ τρίμηνο, φτάνοντας το 2,2%, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 132%, φτάνοντας τα €17,0 εκατ. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση της παραγωγής δανείων, στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, στη διαχείριση κεφαλαίων πελατών και στη συγχώνευση, με τα κεφάλαια υπό διαχείριση να φτάνουν τα €810 εκατ., αυξημένα κατά 7% από τα τέλη του 2024. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα διπλασιάστηκαν στα €111,1 εκατ., αυξημένα κατά 112%. Παρά την αύξηση των γενικών λειτουργικών εξόδων λόγω της απορρόφησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας, ο δείκτης κόστους προς έσοδα βελτιώθηκε κατά 180 μονάδες βάσης, με τις συγχωνεύσεις και τις ενέργειες εξοικονόμησης να δημιουργούν συνεργίες άνω των €14 εκατ. ετησίως.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €6,6 δισ., αυξημένες κατά 9% σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο του 2024, ξεπερνώντας το ρυθμό αύξησης του τραπεζικού συστήματος. Η ισχυρή ρευστότητα αποτυπώνεται στο δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 58% και στο δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 221%. Ο δείκτης NPE μειώθηκε δραματικά στο 2,9% από 57,7% το προηγούμενο έτος, ενώ ο δείκτης κάλυψης ΜΕΑ αυξήθηκε σε 47,8%. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 10,4%, παρά τα εμπροσθοβαρή κόστη αναδιάρθρωσης, ενώ ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξήθηκε σε 17,3% λόγω της επιτυχούς έκδοσης Ομολόγων AT1 και Tier 2.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου του 2025, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, κυρία Ελένη Βρεττού, σημείωσε: «Το 2025 αποτελεί τη χρονιά εκκίνησης της νέας Τράπεζας, την πρώτη χρονιά μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα και την οριστική εξυγίανσή της. Η Τράπεζα μας αποτελεί πλέον έναν νέο τραπεζικό οργανισμό, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και με καθαρή ταυτότητα ρόλου και αποστολή στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Κατά το Α’ εξάμηνο του έτους, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €542 εκατ., επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο ρυθμό του κλάδου, με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 11% επί του συνόλου της πιστωτικής επέκτασης, αναδεικνύοντας την ελκυστικότητα των προιόντων και των υπηρεσιών της, τη δυναμική της και τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διείσδυση της στην αγορά με υγιείς νέες χρηματοδοτήσεις.

Από την αρχή του έτους, εκταμιεύσαμε νέα δάνεια ύψους €1,59 δισ., ποσό που συνιστά από τις καλύτερες επιδόσεις πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν €0,8 δισ., ενώ €0,78 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις καθώς και σε νοικοκυριά. Αντίστοιχες επιδόσεις πέτυχαμε και στις καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν σε €6,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με τα τέλη έτους 2024.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν ανοδική πορεία και κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους, ενώ οι προσπάθειες για τη βελτίωση των εσόδων από προμήθειες απέδωσαν σημαντικά και για αυτό το τρίμηνο, καθώς διπλασιάστηκαν σε σχέση με την περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν σημαντικά, και κατέγραψαν βελτίωση κατά 97% σε ετήσια βάση οδηγούμενα κυρίως από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα παρά την απώλεια των εσόδων από τα χαρτοφυλάκια των τιτλοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή, η εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει τόσο η αγορά όσο και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις της σύγχρονης τραπεζικής και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί. Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατά την 30/06/2025 ανήλθαν συνολικά σε €810 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το τέλος έτους 2024. Στόχος μας είναι να επενδύσουμε περαιτέρω στις συνεργασίες μας με ξένους οίκους που μας διαφοροποιούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό, προσφέροντας αντικειμενική συμβουλευτική και πρόσβαση σε εργαλεία διαχείρισης περιουσίας οίκων διεθνούς κύρους.

Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία με τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη και η υψηλή, ποιοτική και συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο, μας επιτρέπουν να προχωράμε σε μια πορεία μετασχηματισμού με πολλούς σταθμούς.

Η νέα μας εκκίνηση σηματοδοτήθηκε με τη νέα μας επωνυμία: CrediaBank. Ένα όνομα που εκφράζει όσα είμαστε και όλα όσα θέλουμε να γίνουμε: Μια τράπεζα με έμπνευση και επίκεντρο τον άνθρωπο. Το νέο μας όνομα εκφράζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που καθημερινά χτίζουμε με τους πελάτες μας, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες για όλους, πάντα.

Η CrediaBank λειτουργεί πλέον και τεχνολογικά ως ένα, μετά από τη λειτουργική συγχώνευση των πληροφοριακών συστημάτων πρώην Attica Bank & Παγκρήτιας Τράπεζας, ένα απαιτητικό και εξαιρετικά περίπλοκο εγχείρημα που ολοκληρώθηκε ακριβώς ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του προσωπικού και των συνεργατών της Τράπεζας. Η λειτουργική ενοποίηση σηματοδοτεί ένα ακόμα θεμελιώδες και στρατηγικό βήμα στην πορεία της CrediaBank. Στόχος μετά την ενοποίηση και σταθεροποίηση των συστημάτων είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη πλέον σε όλα τα τα σημεία επαφής με την Τράπεζα – από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα. Η λειτουργική ενοποίηση αποτελεί και την απαραίτητη συνθήκη και έναυσμα για την εκκίνηση όλου του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας τόσο σε εφαρμογές που βλέπει ο πελάτης όσο και σε αυτοματοποιήσεις που θα απλοποιήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες και θα βελτιώσουν περαιτέρω τη βάση κόστους της Τράπεζας.

Ένας ακόμη πυλώνας της στρατηγικής μας, είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης στο κατάστημα. Γι’ αυτό και επενδύσαμε σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή: τη δημιουργία ενός concept καταστήματος Νέας Γενιάς για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. Χώροι φιλόξενοι και προσβάσιμοι σε όλους, ανοικτοί στους πελάτες μας, όλη μέρα, χωρίς ραντεβού, όπως πάντα. Στόχος μας είναι μέχρι τέλος της χρονιάς να έχουμε αναδιαμορφώσει το 10% του συνόλου των καταστημάτων μας με το νέο concept σε Αθήνα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Το επιχειρηματικό μας σχέδιο όμως δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Τον Ιούνιο, κάναμε την πρεμιέρα μας στις διεθνείς αγορές χρήματος με μια καινοτόμο συναλλαγή ταυτόχρονης έκδοσης ομολόγων ΑΤ1 και Tier ΙΙ, που στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία, με υπερκάλυψη πάνω από 4,5 φορές και προσφορές περισσότερων από 50 κορυφαίων επενδυτών, που ξεπέρασαν το €1,2 δισ., δηλώνοντας μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στις δυνατότητες της CrediaBank.

Τέλος, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη διεθνή κίνηση επέκτασης της CrediaBank: την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, που διπλασιάζει όλα τα οικονομικά μεγέθη μας και διαφοροποιεί ουσιωδώς τη θέση μας στο ελληνικό και ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

Φέτος, ξανασυστηνόμαστε. Όχι μόνο ως όνομα και σήμα, αλλά και ως μια τράπεζα με διεθνείς προοπτικές. Επιθυμία μας να καινοτομήσουμε με νέο κατάστημα, με νέες ψηφιακές εφαρμογές, νέα προϊόντα και προτάσεις, έχοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη. Η ευελιξία και η προσβασιμότητα θα συνεχίσουν να μας διαφοροποιούν, διατηρώντας προτάσεις που φέραμε στην τραπεζική και οι πελάτες μας αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις Εποπτικές Αρχές, τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας συνεχίζουμε με συνέπεια την πορεία που ξεκινήσαμε».