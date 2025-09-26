crediabank:-Ρεκόρ-σε-επαναλαμβανόμενα-προ-προβλέψεων-κέρδη

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων της CrediaBank το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ανήλθαν σε €38,9 εκατ., στο α’ εξάμηνο, αυξημένα κατά 124% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας. Παράλληλα:

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €27,6 εκατ. για το Α' εξάμηνο του 2025 σε σχέση με κέρδη ύψους €1,6 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, λόγω της εντυπωσιακής αύξησης των οργανικών εσόδων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 97% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €78,5 εκατ. Πέραν της αύξησης των υπολοίπων συνεπεία της συγχώνευσης, κύριοι μοχλοί της αύξησης ήταν η καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €542 εκατ. και η αύξηση των υπολοίπων του χαρτοφυλακίου ομολόγων. Η καθαρή πιστωτική επέκταση επιταχύνθηκε στο Β' τρίμηνο του έτους στα €309 εκατ. από €233 εκατ. στο Α΄ τρίμηνο.

Κατά το Α' εξάμηνο του έτους, η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους €1,59 δισ., ποσό που συνιστά από τις καλύτερες επιδόσεις πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα και επιτυγχάνοντας τον στόχο που έχει τεθεί βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της, παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το 49% των νέων εκταμιεύσεων διοχετεύθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες (43% και 6% αντίστοιχα), ενώ το 51% σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο Β' τρίμηνο διευρύνθηκε κατά 20 μ.β. σε σχέση με το Α΄ τρίμηνο στο 2,2%, σημειώνοντας την μοναδική αύξηση στον κλάδο, σε συνέχεια της στρατηγικής αναμόχλευσής της τράπεζας και βελτίωσης του προϊοντικού μείγματος.

Εντυπωσιακή επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες τα οποία διαμορφώθηκαν σε €17,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 132% σε ετήσια βάση επωφελούμενα κυρίως από την αυξανόμενη παραγωγή δανείων, την συνεχιζόμενη αύξηση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές κεφαλαίων, την διαχείριση κεφαλαίων πελατών καθώς από και τη συγχώνευση. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε €810 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 7% από τα τέλη του 2024.

Διπλασιασμός στα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου, ύψους €111,1 εκατ. έναντι €52,4 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 112% σε ετήσια βάση.

Βελτίωση της αποδοτικότητας, με μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά 180 μ.β. σε ετήσια βάση στο Α' εξάμηνο, παρά την μεγάλη αύξηση στα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα, λόγω της απορρόφησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Παράλληλα, οι συνολικές ενέργειες εξοικονόμησης δαπανών κατόπιν της συγχώνευσης (πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, συγχώνευση καταστημάτων και λοιπές ενέργειες μετασχηματισμού), έχουν ήδη οδηγήσει στην οριστικοποίηση συνεργιών άνω των €14 εκατ., σε ετησιοποιημένη βάση.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €6,6 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9% σε σχέση με το Α΄ Τρίμηνο 2024, με τον ρυθμό αύξησης να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος (+2.5%). Ισχυρό προφίλ ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις (LDR) 58% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) 221% τον Ιούνιο του 2025.

Ο δείκτης NPE του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,9% κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025 έναντι 57,7% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο επωφελούμενος από την πιστωτική επέκταση και την περιορισμένη εισροή νέων καθυστερήσεων. Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ διευρύνθηκε κατά 100 μ.β. σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 47,8% στην ίδια περίοδο.

O δείκτης CET1, διαμορφώθηκε σε 10,4%, απορροφώντας τα εμπροσθοβαρή κόστη αναδιάρθρωσης συνεπεία της συγχώνευσης και την αυξανόμενη πιστωτική επέκταση. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (TCR) διαμορφώθηκε σε 17,3%, αυξημένος κατά 590 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της επιτυχής έκδοσης Ομολόγων ΑΤ1 και Τier 2.

Ελένη Βρεττού: Χρονιά εκκίνησης της νέας τράπεζα το 2025

«Το 2025 αποτελεί τη χρονιά εκκίνησης της νέας Τράπεζας, την πρώτη χρονιά μετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα και την οριστική εξυγίανσή της» δηλώνει η CEO της CrediaBank.

«Η Τράπεζα μας αποτελεί πλέον έναν νέο τραπεζικό οργανισμό, με αναβαθμισμένα μεγέθη, ενισχυμένη κερδοφορία, ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και με καθαρή ταυτότητα ρόλου και αποστολή στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Κατά το Α’ εξάμηνο του έτους, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €542 εκατ., επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο ρυθμό του κλάδου, με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 11% επί του συνόλου της πιστωτικής επέκτασης, αναδεικνύοντας την ελκυστικότητα των προιόντων και των υπηρεσιών της, τη δυναμική της και τη δυνατότητα να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη διείσδυση της στην αγορά με υγιείς νέες χρηματοδοτήσεις.

Από την αρχή του έτους, εκταμιεύσαμε νέα δάνεια ύψους €1,59 δισ., ποσό που συνιστά από τις καλύτερες επιδόσεις πρώτου εξαμήνου ιστορικά για την Τράπεζα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν €0,8 δισ., ενώ €0,78 δισ. κατευθύνθηκαν σε μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις καθώς και σε νοικοκυριά. Αντίστοιχες επιδόσεις πέτυχαμε και στις καταθέσεις, οι οποίες ανήλθαν σε €6,6 δισ., σημειώνοντας αύξηση 8% σε σχέση με τα τέλη έτους 2024.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν ανοδική πορεία και κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους, ενώ οι προσπάθειες για τη βελτίωση των εσόδων από προμήθειες απέδωσαν σημαντικά και για αυτό το τρίμηνο, καθώς διπλασιάστηκαν σε σχέση με την περσινή περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν σημαντικά, και κατέγραψαν βελτίωση κατά 97% σε ετήσια βάση οδηγούμενα κυρίως από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα παρά την απώλεια των εσόδων από τα χαρτοφυλάκια των τιτλοποιήσεων.

Την ίδια στιγμή, η εμπιστοσύνη που μας έχει δείξει τόσο η αγορά όσο και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις της σύγχρονης τραπεζικής και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί.

Σημειώνεται ότι τα κεφάλαια υπό διαχείριση κατά την 30/06/2025 ανήλθαν συνολικά σε €810 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το τέλος έτους 2024.

Στόχος μας είναι να επενδύσουμε περαιτέρω στις συνεργασίες μας με ξένους οίκους που μας διαφοροποιούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό, προσφέροντας αντικειμενική συμβουλευτική και πρόσβαση σε εργαλεία διαχείρισης περιουσίας οίκων διεθνούς κύρους.

Η σταθερή αυτή ανοδική πορεία με τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη και η υψηλή, ποιοτική και συνεχώς αυξανόμενη κερδοφορία για 10ο συνεχόμενο τρίμηνο, μας επιτρέπουν να προχωράμε σε μια πορεία μετασχηματισμού με πολλούς σταθμούς.

Η νέα μας εκκίνηση σηματοδοτήθηκε με τη νέα μας επωνυμία: CrediaBank. Ένα όνομα που εκφράζει όσα είμαστε και όλα όσα θέλουμε να γίνουμε: Μια τράπεζα με έμπνευση και επίκεντρο τον άνθρωπο. Το νέο μας όνομα εκφράζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που καθημερινά χτίζουμε με τους πελάτες μας, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες για όλους, πάντα.

Η CrediaBank λειτουργεί πλέον και τεχνολογικά ως ένα, μετά από τη λειτουργική συγχώνευση των πληροφοριακών συστημάτων πρώην Attica Bank & Παγκρήτιας Τράπεζας, ένα απαιτητικό και εξαιρετικά περίπλοκο εγχείρημα που ολοκληρώθηκε ακριβώς ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του προσωπικού και των συνεργατών της Τράπεζας.

Η λειτουργική ενοποίηση σηματοδοτεί ένα ακόμα θεμελιώδες και στρατηγικό βήμα στην πορεία της CrediaBank. Στόχος μετά την ενοποίηση και σταθεροποίηση των συστημάτων είναι να βελτιώσουμε την εμπειρία του πελάτη πλέον σε όλα τα τα σημεία επαφής με την Τράπεζα – από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα.

Η λειτουργική ενοποίηση αποτελεί και την απαραίτητη συνθήκη και έναυσμα για την εκκίνηση όλου του ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας τόσο σε εφαρμογές που βλέπει ο πελάτης όσο και σε αυτοματοποιήσεις που θα απλοποιήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες και θα βελτιώσουν περαιτέρω τη βάση κόστους της Τράπεζας.

Ένας ακόμη πυλώνας της στρατηγικής μας, είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης στο κατάστημα. Γι’ αυτό και επενδύσαμε σε μια πολύ μεγάλη αλλαγή: τη δημιουργία ενός concept καταστήματος Νέας Γενιάς για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. Χώροι φιλόξενοι και προσβάσιμοι σε όλους, ανοικτοί στους πελάτες μας, όλη μέρα, χωρίς ραντεβού, όπως πάντα. Στόχος μας είναι μέχρι τέλος της χρονιάς να έχουμε αναδιαμορφώσει το 10% του συνόλου των καταστημάτων μας με το νέο concept σε Αθήνα, Κρήτη, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Το επιχειρηματικό μας σχέδιο όμως δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Τον Ιούνιο, κάναμε την πρεμιέρα μας στις διεθνείς αγορές χρήματος με μια καινοτόμο συναλλαγή ταυτόχρονης έκδοσης ομολόγων ΑΤ1 και Tier ΙΙ, που στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία, με υπερκάλυψη πάνω από 4,5 φορές και προσφορές περισσότερων από 50 κορυφαίων επενδυτών, που ξεπέρασαν το €1,2 δισ., δηλώνοντας μια «ψήφο εμπιστοσύνης» στις δυνατότητες της CrediaBank.

Τέλος, αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε μπροστά στην πρώτη διεθνή κίνηση επέκτασης της CrediaBank: την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας, που διπλασιάζει όλα τα οικονομικά μεγέθη μας και διαφοροποιεί ουσιωδώς τη θέση μας στο ελληνικό και ευρωπαϊκό οικοσύστημα.

Φέτος, ξανασυστηνόμαστε. Όχι μόνο ως όνομα και σήμα, αλλά και ως μια τράπεζα με διεθνείς προοπτικές. Επιθυμία μας να καινοτομήσουμε με νέο κατάστημα, με νέες ψηφιακές εφαρμογές, νέα προϊόντα και προτάσεις, έχοντας ως επίκεντρο τις ανάγκες του πελάτη. Η ευελιξία και η προσβασιμότητα θα συνεχίσουν να μας διαφοροποιούν, διατηρώντας προτάσεις που φέραμε στην τραπεζική και οι πελάτες μας αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους. Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στις Εποπτικές Αρχές, τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας συνεχίζουμε με συνέπεια την πορεία που ξεκινήσαμε».

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.