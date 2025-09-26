levi-strauss:-Ο-άνθρωπος-πίσω-από-τον-μύθο-του-«εφευρέτη»-των-blue-jeans

Αν και δεν ήταν μόνος στην αρχική «πατέντα», θεωρείται ο «εφευρέτης» των blue jeans, ο οποίος ενσάρκωσε με απόλυτο τρόπο το «αμερικάνικο όνειρο».

Ένας νεαρός μετανάστης από τη Βαυαρία αναζητά μια καλύτερη ζωή στη Γη των ευκαιριών, στην Αμερική του «πυρετού του χρυσού» τη δεκαετία του 1850. Τα κατάφερε τόσο καλά, που σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες μετά τη γέννηση του, είναι πολύ πιθανό, την ώρα που διαβάζετε αυτές τις γραμμές να φοράτε την «εφεύρεση» του. Το όνομά του; Levi Strauss.

Levi Strauss, η ιστορία του εφευρέτη των blue jeans

Ο Levi, όπως τον γνώρισαν οι εργάτες και οι χρυσοθήρες που αγόρασαν τα πρώτα παντελόνια του, έφυγε σαν σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου του 1902, αφήνοντας στον κόσμο την παρακαταθήκη μιας απλής, αλλά μεγαλοφυούς ιδέας, ενός ταπεινού ενδύματος, που έγινε θρύλος, κίνημα και τραγούδι.

