logismos:-Αυξημένος-κατά-8%-ο-τζίρος-το-πρώτο-εξάμηνο

Η Logismos Α.Ε. συνέχισε να εδραιώνει την ηγετική της θέση στον κλάδο μέσω στρατηγικών επενδύσεων, καινοτόμων λύσεων και στοχευμένης ανάπτυξης, σύμφωνα με την εταιρεία. Τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου του 2025 αποτυπώνουν την ισχυρή επιχειρηματική της δυναμική και την ικανότητά της να δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες και τους μετόχους της.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.857 χιλ. ευρώ, αυξημένος κατά 8% σε σύγκριση με τα 1.719 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 694 χιλ. ευρώ, έναντι 554 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 305 χιλ. ευρώ, σε σύγκριση με 194 χιλ. ευρώ στο Α’ Εξάμηνο 2024, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση.