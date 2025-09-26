Close Menu
    Logismos: Αύξηση τζίρου 9% το α’ εξάμηνο – Στα 1,9 εκατ. ευρώ

    Επιχειρήσεις
    Logismos: Αύξηση τζίρου 9% το α’ εξάμηνο – Στα 1,9 εκατ. ευρώ

    Τα EBITDA ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024.

    Tα αποτελέσματά της για α’ εξάμηνο του 2025 ανακοίνωσε η Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

    Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση:

    -O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,9 εκατ. ευρώ. σε σχέση με 1,7 εκατ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 8%.

    -Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024.

    -Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 305 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ του α’ εξαμήνου 2024.

