Logismos: Στα €694 χιλ. τα EBITDA στο εξάμηνο

H Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το Α’ Εξάμηνο 2025, σύμφωνα με τα οποία:

O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.857 χιλ. ευρώ. σε σχέση με 1.719 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 8%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ του Α' Εξαμήνου 2024.

Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 305 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024.