Logismos: Στα €694 χιλ. τα EBITDA στο εξάμηνο

H Logismos α.ε., Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το Α’ Εξάμηνο 2025, σύμφωνα με τα οποία:
- O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.857 χιλ. ευρώ. σε σχέση με 1.719 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024, σημειώνοντας αύξηση 8%.
- Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA) ανήλθαν σε 694 χιλ. ευρώ σε σχέση με 554 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024.
- Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 305 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 194 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2024.
