reuters:-Η-Βρετανία-δεν-εξαιρείται-από-τους-νέους-δασμούς-100%-στα-φάρμακα-που-επιβάλλει-ο-Τραμπ

    Η Βρετανία θα βρεθεί αντιμέτωπη με δασμούς ύψους 100% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ, με βάση το νέο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

    Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα επιβληθούν δασμοί 100% στις φαρμακευτικές εταιρείες, εκτός και αν κατασκευάσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ.

    Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία εξαιρούνται από τους νέους δασμούς επειδή διαπραγματεύτηκαν εμπορικές συμφωνίες με τις οποίες επιβλήθηκαν δασμοί 15% στα φάρμακα.

    Η Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τον Τραμπ, όμως οι δασμοί στα φάρμακα παραμένουν ακόμη υπό διαπραγμάτευση και επομένως η χώρα δεν εξαιρείται, είπε μια πηγή.

    Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικών εμπορικών πηγών, οι εισαγωγές φαρμάκων από τη Βρετανία στις ΗΠΑ ανήλθαν το 2024 στο 3,3% του συνόλου.

    - – ΜΠΕ

