stirixis-group:-Διπλή-βράβευση-στα-international-property-awards-2025

Δύο σημαντικές διακρίσεις στα International Property Awards 2025 κατέκτησε η STIRIXIS Group, η διεθνώς βραβευμένη ελληνική εταιρεία στρατηγικού σχεδιασμού, η οποία μετράει πάνω από 850 έργα σε 29 χώρες. Οι νέες διακρίσεις αφορούν τα έργα του ομίλου για τα Village Cinemas στο The Mall Athens και τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle.

Για όσους δεν γνωρίζουν τα International Property Awards 2025 αποτελούν το πιο αναγνωρισμένο πρόγραμμα βραβείων διεθνώς για την αγορά ακινήτων, την ανάπτυξη, την αρχιτεκτονική, τη διακόσμηση και το μάρκετινγκ. Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων βραβείων αξιολογείται η καινοτομία, η βιωσιμότητα, η εργονομία και η ποιότητα ζωής, ενώ έχουν ως κριτές πάνω από 100 ανεξάρτητους επαγγελματίες υπό την προεδρία του Λόρδου Best, του Λόρδου Waverley και του κόμη του Caithness.

Η φετινή τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στο Λονδίνο, συγκεντρώνοντας έργα και ηγέτες από όλο τον κόσμο που ξεχωρίζουν για την αριστεία τους στην αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη.

Αναλυτικά τα έργα για τα οποία διακρίθηκε ο όμιλος:

STIRIXIS Entertainment: Village Cinemas στο The Mall Athens

Ο πολυχώρος διασκέδασης των Village Cinemas στο The Mall Athens αντικατοπτρίζει τη νέα αντίληψη που επικρατεί πλέον για τον κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή του streaming. Με το συγκεκριμένο έργο η STIRIXIS Group αναβαθμίζει την εμπειρία του κινηματογράφου, δημιουργώντας έναν προορισμό για όλη την οικογένεια, όπου η εστίαση, η ψυχαγωγία και το παιχνίδι, συνδυάζονται με αρμονικό τρόπο.

STIRIXIS Education: Εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle

Τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια Saint-Paul De La Salle προσφέρουν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο παραδόθηκε από την STIRIXIS Group, έχοντας στο επίκεντρο την αειφορία, την ευελιξία, την τεχνολογική καινοτομία, την ευελιξία, αλλά και την ευημερία τόσο των μαθητών όσο και του προσωπικού. Οι χώροι των εκπαιδευτηρίων ενθαρρύνουν την συνεργασία, την δημιουργικότητα, την ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για το μέλλον.

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για αυτή τη διεθνή διάκριση. Για τη STIRIXIS Group, ο φυσικός χώρος είναι κάτι περισσότερο από λειτουργία ή αισθητική, είναι στρατηγικό εργαλείο μακροχρόνιας απόδοσης. Κάθε έργο σχεδιάζεται ως επένδυση με σκοπό να ενισχύσει την επιχειρησιακή απόδοση, την κουλτούρα και την ανθεκτικότητα της εταιρείας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο μέλλον», δήλωσε η Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, Αντιπρόεδρος & Γενική Διευθύντρια της STIRIXIS Group.

Τι προσφέρει η STIRIXIS Group

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Αλέξανδρου Αθανασούλα, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της STIRIXIS Group και της Αντιπροέδρου και Γενικής Διευθύντριας της STIRIXIS Group, Έλενας Κυρνασίου – Αθανασούλα, η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 και φέτος κλείνει σχεδόν τρεις δεκαετίες δραστηριότητας. Σήμερα αριθμεί περίπου 40 συνεργάτες και κύκλο εργασιών περί τα 2 εκατ. ευρώ.

Ακόμα, σημειώθηκε πως η STIRIXIS Group δεν είναι ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Ο όμιλος συνδυάζει στρατηγική μελέτη, σχεδιασμό/design και project management, αντιμετωπίζοντας κάθε έργο ως επένδυση και όχι μόνο ως τεχνική υλοποίηση.

Ο όμιλος προσφέρει έναν ολιστικό επιχειρηματικό σχεδιασμό, ο οποίος ξεκινά από το όραμα και τις ανάγκες του πελάτη και στη συνέχεια εξελίσσεται σε στρατηγική, σχεδιασμό και λειτουργική υλοποίηση. Τα έργα του ομίλου βασίζονται σε μια αυστηρά διαμορφωμένη μεθοδολογία τεσσάρων αξόνων: