Wall Street: Ανάκαμψη με ώθηση από τα στοιχεία πληθωρισμού – Κερδισμένοι όλοι οι δείκτες

Ανοδικά κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street την Παρασκευή (26/9), μετά την ανακοίνωση των νέων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, τα οποία καθησύχασαν τις αγορές αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις της Fed για τα επιτόκια.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 0,66%, καταγράφοντας κέρδη 303 μονάδων και φτάνοντας στις 46.247 μονάδες. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,59% στις 6.643 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε κέρδη 0,44%, τερματίζοντας στις 22.484 μονάδες.

Ξεχωριστή άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Boeing και IBM, οι οποίες κινήθηκαν υψηλότερα κατά 3,8% και 1,8% αντίστοιχα, ενώ στον αντίποδα, οι μετοχές των Cisco Systems και Coca-Cola υποχώρησαν κατά 1% και 0,7%.

Την ίδια ώρα, η ανακοίνωση του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που αποτελεί το βασικό μέτρο πληθωρισμού της Fed, έδειξε αύξηση 2,7% σε ετήσια βάση για τον Αύγουστο, ελαφρώς υψηλότερη από τον Ιούλιο (2,6%) αλλά εντός των προβλέψεων των αναλυτών. Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης αυξήθηκε κατά 0,3%, ευθυγραμμισμένος και πάλι με τις προσδοκίες της αγοράς, ενισχύοντας το κλίμα αισιοδοξίας ότι η Fed δεν θα χρειαστεί να προβεί σε επιθετικές κινήσεις αύξησης των επιτοκίων.

Παράλληλα, στοιχεία για την καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ αποδείχθηκαν κατώτερα των προσδοκιών, καθώς ο σχετικός δείκτης του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν υποχώρησε στις 55,1 μονάδες για τον Σεπτέμβριο από 58,2 μονάδες τον Αύγουστο, επισημαίνοντας την αυξανόμενη ανησυχία των καταναλωτών για τις οικονομικές προοπτικές.

Στο μέτωπο της πολιτικής, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social πως από την 1η Οκτωβρίου θα τεθούν σε ισχύ δασμοί 100% σε όλα τα εισαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα που φέρουν επωνυμία ή είναι κατοχυρωμένα, εκτός αν οι κατασκευάστριες εταιρείες έχουν ξεκινήσει την οικοδόμηση παραγωγικών εγκαταστάσεων εντός ΗΠΑ.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις παρουσίασαν μικτές τάσεις. Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες βάσης στο 4,19%, ενώ η απόδοση του 2ετούς μειώθηκε οριακά στο 3,65%.

Τέλος, στις αγορές εμπορευμάτων, το πετρέλαιο Brent ανέβηκε κατά 0,9%, φτάνοντας στα 70,04 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 1% στα 65,61 δολάρια. Ο χρυσός επίσης ενισχύθηκε κατά 1%, φτάνοντας στα 3.809 δολάρια ανά ουγγιά.