Βρε δε σφάξανε. Ο γάμος μοιάζει με ξεπούλημα

Από την 1η Ιουλίου, όταν το Euronext εμφανίστηκε ως «γαμπρός πολυτελείας» για το Χρηματιστήριο Αθηνών, όλα έμοιαζαν σαν γάμος στα κτήματα με σαμπάνιες, κουφέτα και υποσχέσεις αιώνιας αγάπης. Η μετοχή του Euronext τότε έγραφε ιστορικά υψηλά, στα 153 ευρώ, και έδινε την αίσθηση ότι ο πλούσιος συγγενής από το Παρίσι ερχόταν να μας πάρει από τη μικρή γειτονιά για να μας βάλει στα σαλόνια της Ευρώπης.

Μόνο που, όπως σε κάθε ελληνικό γάμο, κάποιος μάτιασε το νυφικό. Η μετοχή του Euronext γκρεμίστηκε στα 124,9 ευρώ, κι από «γαμπρός με λιμουζίνα» κατέληξε σαν καλεσμένος που έρχεται με το μετρό και φτάνει στο τραπέζι με άδειο μπουκάλι κρασί.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η «γρουσουζιά» πέρασε και στη δική μας πλευρά. Η μετοχή της ΕΧΑΕ, που πετούσε στα 7,30 με 7,50 ευρώ, προσγειώθηκε απότομα στα 6,40 ευρώ. Αντί για «ευρωπαϊκή άνοιξη», βρεθήκαμε σε φθινοπωρινό μούδιασμα. Και όλα αυτά γιατί η αναλογία ανταλλαγής παραμένει στο 20 προς 1.

Εκεί που οι μέτοχοι περίμεναν ότι η πρόταση εξαγοράς θα έδινε πνοή και αποτίμηση, κατέληξε να λειτουργεί σαν ανάποδο φυλαχτό. Αντί να μας σηκώσει, μας τραβάει κάτω. Στο τέλος, αντί για ανταλλαγή μετοχών, θα ζητάμε ανταλλαγή… γουριών. Ούτε το “μάτι”, ούτε η πρόταση έκατσαν καλά.

Και εδώ αρχίζει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, που ο έξυπνος επενδυτής δεν πρέπει να χάσει.

Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι μετά την ανακοίνωση του deal με την Euronext, οι θεσμικοί ρίχνονται με τα μούτρα και σκουπίζουν τη μετοχή της ΕΧΑΕ και ας βυθίζεται. Για να δούμε μερικά παραδείγματα από αυτά που ανακοινώνονται γιατί υπάρχουν και ο “σκιώδεις” αγορές που δεν ανακοινώνονται:

PRAUDE ASSET MANAGEMENT : ανέβασε συνολικά στο 7,15% (μέσω Hermes Linder 5,80%).

Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ : από 3,59% πήγε 4,13% , αγοράζοντας 322.600 μετοχές στα €7.

Arrowstreet Capital : αγόρασε 339.989 μετοχές, φτάνοντας το 1,87% .

Jefferies International : στο 1,46% , με συνεχείς μικροκινήσεις.

Triton Asset Management : πήγε 1,57% από 1,47%.

Morgan Stanley : στο 1,17% μετά από καθαρές αγορές.

UBS Group AG : έφτασε στο 0,94% μετά από αγορά 310.000 μετοχών αξίας €2,1 εκατ.

Αλήθεια γιατί αγοράζουν συνεχώς ακόμα και αν η μετοχή βυθίζεται; Τι βλέπουν; Η καλύτερα τι επιδιώκουν;

Η πρόταση της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ δείχνει ωραία στα χαρτιά, αλλά αν δει κανείς τους αριθμοδείκτες, καταλαβαίνει ότι οι Γάλλοι πάνε να την πάρουν… σχεδόν τζάμπα.

Με την αναλογία 20 μετοχές ΕΧΑΕ = 1 μετοχή Euronext, οι Έλληνες μέτοχοι δίνουν έναν οργανισμό με καθαρό ταμείο (-2,59x Net Debt/EBITDA) και μερισματική απόδοση 6,71%, για να πάρουν χαρτιά μιας εταιρείας με μόχλευση (1,89x) και yield μόλις 2,68%. Το άδικο είναι προφανές.

Στο κομμάτι των αποτιμήσεων, η εικόνα είναι ακόμη πιο κραυγαλέα:

EV/EBITDA 9,41x για την ΕΧΑΕ έναντι 15,86x της Euronext.

EV/EBIT 11,1x έναντι 19,35x.

P/CF (Τιμή προς Ταμειακές Ροές) 11,0x έναντι 16,0x.

Όπου και να κοιτάξεις, η ΕΧΑΕ φαίνεται πιο φθηνή, πιο καθαρή και πιο «όμορφη» για τους μετόχους.

Δηλαδή τι άλλο να δει κάποιος για να καταλάβει ότι η ελληνική εταιρεία είναι το «διαμάντι στο κουτί» που πάει να δοθεί σε τιμή… προσφοράς Black Friday;

Κι εδώ είναι το μεγάλο καψόνι: το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται στην καλύτερη φάση των τελευταίων δεκαετιών, εμφανίζοντας στο πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν στο 78% ολόκληρου του 2024, υπερβαίνουν την επίδοση ολόκληρου του 2023 και είναι μεγαλύτερα κατά 122% της επίδοσης που σημειώθηκε σε ολόκληρο το προπανδημικό 2019.

Ο Γενικός Δείκτης γράφει +40% YTD, οι Large Caps +45%, η συνολική κεφαλαιοποίηση στα €139 δισ. και οι ξένοι έχουν ανεβάσει τη συμμετοχή τους στο 69,3%, το υψηλότερο των τελευταίων 6 ετών.

Οι νέοι κωδικοί επενδυτών αυξήθηκαν κατά 20%, το trading value πετάει και όλοι μιλάνε πλέον ανοιχτά για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές μέσα στους επόμενους μήνες.

Τι σημαίνει αυτό; Αύξηση τζίρων, μεγαλύτερη ρευστότητα, funds που θα μπαίνουν αυτόματα λόγω MSCI και FTSE, νέες ροές κεφαλαίων. Και μέσα σε αυτή την κοσμογονία, εμείς πάμε να πουλήσουμε το «μαγαζί» με αναλογία 20 προς 1;

Το αστείο –αν δεν ήταν τραγικό– είναι πως η ΕΧΑΕ, αντί να εισπράξει premium για το γεγονός ότι είναι το hub ενός χρηματιστηρίου που φλερτάρει με την «πρώτη κατηγορία» των αγορών, δίνεται με όρους που θυμίζουν παλιά ελληνική προίκα: «πάρε το σπίτι, πάρε και τα ασημικά, βάλε και τα τάλαρα».

Αν ήταν χρηματιστηριακό ανέκδοτο, θα γελούσαμε. Μόνο που εδώ μιλάμε για πραγματική αποτίμηση και για δικαιώματα των μετόχων.

Όμως, οι αριθμοί δεν κρύβονται και οι συγκρίσεις με τους δείκτες της Euronext κάνουν το ντιλ να φαίνεται άδικο μέχρι γελοιότητας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν είναι η φτωχή νύφη που χρειάζεται «γάμο σωτηρίας». Είναι μια αγορά σε φάση εκτόξευσης, με στοιχεία που δείχνουν ότι μπαίνει στο club των μεγάλων. Και όταν ετοιμάζεσαι να μπεις σε αυτό το club, δεν πας να χαρίσεις το κλειδί της πόρτας.

Να λοιπόν γιατί οι θεσμικοί αγοράζουν συνεχώς. Γιατί, ξέρουν ότι η ΕΧΑΕ σε αυτή την τιμή είναι “δώρο”. Καλό είναι να ξέρετε ότι Funds όπως αυτά που εμφανίζονται παραπάνω δεν μπαίνουν για ψιλά. Παίρνουν θέση γιατί το deal θα «ζεσταθεί» περισσότερο, βγάζοντας σημαντικό κέρδος είτε από μια πολύ βελτιωμένη πρόταση που θα φέρει τη μετοχή >8,00 ευρώ είτε για να κρατήσουν ένα asset που σύντομα θα αποτιμηθεί πολύ ψηλότερα.

Ένα είναι σίγουρο, το 20 προς 1 δεν στέκει. Αν η πίεση των funds μεγαλώσει, το Euronext θα χρειαστεί να επιστρέψει με βελτιωμένη προσφορά και όσοι πουλάνε κάτω από τα €7.00 θα τα κλαίνε τα χαρτάκια.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

September 27, 2025