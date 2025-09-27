Κυπριακές-διπλωματικές-πηγές-για-καλώδιο:-Έργο-κοινού-συμφέροντος-αλλά-υπάρχουν-δυσκολίες,-κυρίως-με-τη-στάση-της-Τουρκίας

«Έργο κοινού συμφέροντος, για την Ελλάδα, την Κύπρο και την ΕΕ» χαρακτηρίζουν το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου Great Sea Interconnector (GSI) κυπριακές διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι «υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας στο πεδίο τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη», διευκρινίζοντας ότι «υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας».

«Είναι ζήτημα γεωπολιτικού και οικονομικού ρίσκου, αλλά υπάρχει και ένας τέταρτος παράγοντας στο ζήτημα αυτό, που είναι η ΕΕ, η οποία έχει ήδη καταβάλει 657 εκατ.» τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου παραμένει στον αέρα μετά την αποκάλυψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έπειτα από διάφορες καταγγελίες αποφάσισε να ανοίξει υπόθεση διερεύνησης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα σε σχέση με το project «Great Sea Interconnector».

Το έργο έχει πληγεί από πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους.

Οι συζητήσεις πάντως Ελλάδας-Κύπρου για την επανεκκίνηση των ερευνών του καλωδίου «ζεστάθηκαν» μετά τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Μετά το τέλος της συνάντησης εξεδόθη κοινό ανακοινωθέν με το οποίο οι δύο ηγέτες επανέλαβαν ότι Ελλάδα και Κύπρος είναι απολύτως προσηλωμένες στο έργο της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το κοινό ανακοινωθέν Αθήνας-Λευκωσίας θεωρήθηκε ότι στέλνει μήνυμα στην Άγκυρα για τη συνέχιση του project, μετά και την παρέμβαση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο οποίος υπογράμμισε ότι «χωρίς τη Τουρκία, κανένα έργο δεν μπορεί να γίνει στην Αν.Μεσόγειο».