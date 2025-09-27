Μάικλ-Μπλούμπεργκ:-Η-Ελλάδα-ενδυναμώθηκε-υπό-την-ηγεσία-του-Κυριάκου-Μητσοτάκη

«Η Ελλάδα ενδυναμώθηκε υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιμετώπισε προκλήσεις και οδηγήθηκε σε ανάπτυξη».

Αυτό σχολίασε με ανάρτηση του στο instagram νωρίτερα, ο Μάικλ Μπλούμπεργκ αναρτώντας σχετική φωτογραφία του μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Πρόσθεσε πως χάρηκε που συναντήθηκε σήμερα μαζί του για να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της δυναμικής υπέρ του λαού.

