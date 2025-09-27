Μπαταρίες: Αρρυθμίες στις επιδοτήσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης – Οι επιπτώσεις

Εκτός RRF η επενδυτική ενίσχυση 100 εκατ. των έργων ΑΠΕ του προγράμματος «Απόλλων», για την παροχή ρεύματος σε φθηνή τιμή στους δικαιούχους του ΚΟΤ Α. Βασικό σενάριο η αύξηση της χρέωσης στο τιμολόγιο που θα δημιουργηθεί για τους κοινωνικά ευάλωτους. Την ίδια ώρα, σπριντ από τους επαγγελματικούς καταναλωτές που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα «Μπαταρίες στις επιχειρήσεις», ώστε να υλοποιήσουν τα έργα τους μέχρι το τέλος Απριλίου 2026.

«Βραχυκύκλωμα» καταγράφεται σε δύο προγράμματα που προβλέπουν επιδότηση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, για την εγκατάσταση των μπαταριών με σκοπό τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα, στη μία από αυτές τις περιπτώσεις –δηλαδή στο πρόγραμμα «Απόλλων» για την παροχή φθηνού «πράσινου» ρεύματος σε κοινωνικά ευάλωτους- η επιδότηση απεντάσσεται από το RRF, λόγω καθυστέρησης στην έναρξή του.

Όσον αφορά το έτερο πρόγραμμα, το «Μπαταρίες στις επιχειρήσεις», το πρόβλημα έγκειται στο ότι όλα τα επιλέξιμα έργα θα ανακοινωθούν το νωρίτερο στις αρχές Οκτωβρίου. Επομένως, με δεδομένο ότι η διορία του προγράμματος εκπνέει στο τέλος του Απριλίου 2026, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδοθούν σε σπριντ, για να ολοκληρώσουν τα έργα εγκαίρως και να μην χάσουν την επιδότηση για την εγκατάσταση της μονάδας αποθήκευσης.

Όσον αφορά το «Απόλλων», η «ένεση» από το RRF αφορούσαν την πρώτη φάση του προγράμματος, το οποίο προορίζεται για την παροχή ενός φθηνού και σταθερού τιμολογίου ρεύματος για τους δικαιούχους του ΚΟΤ Α. Το σχέδιο προέβλεπε ένα κονδύλι 100 εκατ, ευρώ, για την επιδότηση των παραγωγών ΑΠΕ ώστε να προσθέσουν στις μονάδες τους μπαταρίες και, με αυτό τον τρόπο, να μπορούν να καλύπτουν με υψηλό ταυτοχρονισμό (δηλαδή για πολλές ώρες το 24ωρο) με «πράσινες» Μεγαβατώρες τις ανάγκες των κοινωνικά ευάλωτων.

Ακριβότερο τιμολόγιο

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι τον Ιούνιο του 2026, επομένως μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα έργα τα οποία έχουν λάβει χρηματοδότηση. Η απένταξη της πρώτης φάσης του «Απόλλων» έγινε ακριβώς γιατί τα έργα ΑΠΕ (τα οποία θα προκύψουν μέσω διαγωνισμού) θα ήταν πλέον αδύνατον να είναι έτοιμα έως το επόμενο καλοκαίρι. Το πρόβλημα ανέκυψε καθώς καθυστέρησε επί μακρόν η έναρξη του προγράμματος. Επομένως, πλέον μέσω του διαγωνισμού, οι μονάδες ΑΠΕ θα διεκδικήσουν εγγυημένο έσοδο για την απόσβεση και της μπαταρίας – αφού δεν θα λάβουν επιδότηση. Όπως είναι φυσικό, οι ταρίφες που θα κλειδώσουν μέσω των διαγωνισμών θα είναι μεγαλύτερες, αυξάνοντας επομένως το κόστος για την εξασφάλιση των «πράσινων» Μεγαβατώρων.

Για την κάλυψη του αυξημένου κόστους, όπως επισημαίνουν αναλυτές, η πιο βάσιμη λύση θα είναι να αυξηθεί η τιμή του τιμολογίου του ΚΟΤ Α, σε σχέση με τα δεδομένα που θα διαμορφώνονταν με την επιδότηση.

Στενά περιθώρια στις επιχειρήσεις

Όσον αφορά το «Μπαταρίες στις επιχειρήσεις», το πρόβλημα ανέκυψε από το γεγονός ότι αν και οι αιτήσεις αξιολογούνται με χρονική προτεραιότητα, οι θετικές αξιολογήσεις δεν οδήγησαν σε άμεση ένταξη των αντίστοιχων αιτήσεων. Αντίθετα, οι υπαγωγές θα ανακοινωθούν όλες μαζί μετά τις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων, μετά τις διαδοχικές παρατάσεις.

Αυτό σημαίνει πως μία επιχείρηση που π.χ. κατέθεσε αίτηση τον περασμένο Φεβρουάριο και αξιολογήθηκε θετικά, θα ενημερωθεί ότι κέρδισε επιδότηση 8 μήνες περίπου αργότερα. Επομένως, χωρίς δική της υπαιτιότητα, θα πρέπει στη συνέχεια να αποδυθεί σε αγώνα δρόμου για να προλάβει την προθεσμία ολοκλήρωσης του συστήματός της. Παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι τα περιθώρια είναι όντως ασφυκτικά, επομένως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιοι ωφελούμενοι που θα χάσουν την επιδότηση.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 153,7 εκατ., ενώ η επιδότηση της μπαταρίας κυμαίνεται μεταξύ 30% και 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.