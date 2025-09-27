Νέα-πρόκληση-Φιντάν-για-Θράκη-και-Κυπριακό-στο-περιθώριο-της-Γενικής-Συνέλευσης-του-ΟΗΕ

Προεδρεύοντας του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συντονιστικής Συνάντησης του οργανισμού που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή, ο Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Κυπριακό και την κατάσταση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, τονίζοντας ότι τα δύο αυτά ζητήματα παραμένουν οι δύο βασικές προτεραιότητες της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι η μουσουλμανική τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και ο τουρκικός μουσουλμανικός πληθυσμός στα Δωδεκάνησα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν «σοβαρές παραβιάσεις» που τους στερούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.

Επιπλέον, κάλεσε τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και να εδραιώσουν άμεση επαφή μαζί τους.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε επίσης ότι «η συνεχιζόμενη γενοκτονία» του Ισραήλ στη Γάζα και οι προσπάθειες προσάρτησης της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, μαζί με τις ευρύτερες επεκτατικές στρατηγικές του, θέτουν «σοβαρούς κινδύνους» για την περιφερειακή ειρήνη, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το πρακτορείο Anadolu.

«Αντιμετωπίζουμε δύο επείγοντες κινδύνους», είπε. «Πρώτον, τη γενοκτονία στη Γάζα και τις προσπάθειες του Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη και να εκτοπίσει βίαια τους Παλαιστίνιους. Δεύτερον, την υπολογισμένη επεκτατική και αποσταθεροποιητική στρατηγική του Ισραήλ, η οποία απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής μας. Υπό το καθεστώς Νετανιάχου, το Ισραήλ έχει γίνει ένας «αδίστακτος παράγοντας τυφλωμένος από τα όνειρα ενός «Μεγάλου Ισραήλ».

Ο Φιντάν κάλεσε τα κράτη μέλη του του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας να υιοθετήσουν ενιαία θέση και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να σταματήσουν όλες οι διεθνείς μεταφορές όπλων και πυρομαχικών προς το Ισραήλ.

Τόνισε επίσης τη σημασία της ενίσχυσης των νομικών οδών, μετατρέποντας τις διαδικασίες στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΧ) και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε αποτελεσματικά εργαλεία για τον τερματισμό της ατιμωρησίας.

Αναφερόμενος στη Συρία, ο Τούρκος Υπουργος Εξωτερικών δήλωσε ότι «η σταθερότητα της Συρίας δεν μπορεί να διαχωριστεί από αυτήν της ευρύτερης περιοχής. Είναι εξίσου ζωτικής σημασίας να σταματήσουν τα εγκλήματα του Ισραήλ στη Συρία», ενώ σημείωσε ότι οι Σύριοι θα χρειαστούν υποστήριξη από τα μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανοικοδόμησης της χώρας.

Προειδοποίησε επίσης για αύξηση της ισλαμοφοβίας και των ρατσιστικών επιθέσεων που στοχεύουν μουσουλμανικές κοινότητες παγκοσμίως, ζητώντας ενιαία αντίδραση σε τέτοια περιστατικά.

