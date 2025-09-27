Close Menu
    Νέα Υόρκη: Στην επίσημη δεξίωση του Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Πολιτική
    Νέα Υόρκη: Στην επίσημη δεξίωση του Τραμπ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

    Στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ής Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών, συμμετείχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.

    Το πρωθυπουργικό ζεύγος φωτογραφήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο και την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ.

    - sofokleous10.gr

    • Κυπριακές διπλωματικές πηγές για καλώδιο: Υπάρχουν δυσκολίες, κυρίως με τη στάση της Τουρκίας
    • Από το Σάββατο στη Χίο ο Νίκος Ανδρουλάκης
    • Δεν προγραμματίζεται συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Κοπεγχάγη – Σαφές μήνυμα για άρση του casus belli

