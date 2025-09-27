Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας – Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας

Στο ζήτημα των καθυστερήσεων στις πτήσεις αλλά και στις αμοιβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αναφέρθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, σημειώνοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αναβάθμιση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής με μεγαλύτερη ευελιξία.

Ο κ. Δήμας παραδέχτηκε ότι το «Ελευθέριος Βενιζέλος» αντιμετωπίζει προβλήματα καθυστερήσεων, τόνισε ωστόσο ότι σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια οι καθυστερήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι η συνεργασία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είναι καλή, υπενθυμίζοντας ότι τους τελευταίους μήνες πέρασαν σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν μεταξύ άλλων την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους λίγο πριν τη σύνταξη, την υπερεργασία αλλά και την ωριαία αποζημίωση για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Τόνισε μάλιστα ότι οι απολαβές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας είναι ιδιαίτερα υψηλές για τα ελληνικά δεδομένα: «Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως (σ.σ. μεικτές αποδοχές). Είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται και που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό, ωστόσο φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές».

Όπως εξήγησε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιείται σχέδιο δράσης 364 σημείων και 7 πυλώνων, με τακτικές εκθέσεις προόδου ανά έξι εβδομάδες. Ένας από τους πυλώνες αφορά τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη διοικητική αυτονομία. «Σήμερα η ΥΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι για ζητήματα ακόμη και της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα ή η συντήρηση, απαιτείται υπουργική υπογραφή. Αυτά πλέον σταματούν να υπάρχουν», ανέφερε.

Οι περιορισμοί στο «Ελ. Βενιζέλος»

Όλα ξεκίνησαν όταν οι ελεγκτές δήλωσαν ότι «επιστρέφουν» στο κανονικό όριο δυναμικότητας του αεροδρομίου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, είχε ξεπεραστεί σημαντικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Έτσι, για τον Οκτώβριο θα εξυπηρετούνται 23 αφίξεις ανά ώρα αντί για 31 που είχαν δεσμευτεί, και 33 αναχωρήσεις αντί για 36. Την Παρασκευή ο αριθμός αφίξεων μειώθηκε σε 28 ανά ώρα, έναντι 36 το καλοκαίρι.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Aegean, η χωρητικότητα των αφίξεων περιορίστηκε κατά 25%, προκαλώντας καθυστερήσεις 30–40 λεπτών, οι οποίες αυξήθηκαν στη διάρκεια της ημέρας.

Πέραν των προβλημάτων των καθυστερήσεων που έχουν ήδη δημιουργηθεί, περισσότερα προβλήματα αναμένεται να προσθέσει η εξαγγελθείσα απεργία της 1ης Οκτωβρίου με τις δύο εγχώριες αεροπορικές εταιρείες, Aegean και Sky Express να έχουν προαναγγείλει ευελιξία όσον αφορά στα δρομολόγια προς τους ταξιδιώτες, εφόσον δεν κηρυχθεί παράνομη η απεργία.

Σύνδεση με το νομοσχέδιο για την ΥΠΑ

Η απόφαση των ελεγκτών συμπίπτει με τη δημόσια διαβούλευση του υπουργείου Μεταφορών για τον διοικητικό μετασχηματισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Φαίνεται ότι το όλο ζήτημα έχει να κάνει και με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αλλά και το σύνηθες θέμα των υπερωριών και των πρόσθετων αποδοχών δεδομένου ότι όλη αυτή την περίοδο οι ελεγκτές καλούνται να διαχειριστούν πολύ μεγαλύτερο όγκο πτήσεων στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας το οποίο συνεχίζει κάθε μήνα να κινείται αυξητικά.

Σε σχέση με το νομοσχέδιο, από πλευράς του αρμόδιου υπουργείου, όπως έγραφε το thetimes|-.gr επικοινωνείται ότι θα βελτιώσει τις συνθήκες συνολικά στις αερομεταφορές και τη διαχείριση του ζητήματος της εναέριας κυκλοφορίας. Σημειωτέον ότι μόλις την περασμένη Τετάρτη από το βήμα του συνεδρίου Υποδομών Μεταφορών ITC 2025 o κ. Γιώργος Σαουνάτσος, Διοικητής της ΥΠΑ ανέφερε ότι τίθεται τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση και τον μετασχηματισμό της ΥΠΑ, σε ΝΠΔΔ, με βασικό στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο «να αποκτήσει πλέον μια πιο ευέλικτη δομή με ένα λιτό οργανόγραμμα». Παράλληλα, σε λίγες ημέρες ορκίζονται οι 97 επιτυχόντες του πρώτου διαγωνισμού πρόσληψης ελεγκτών που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Απρίλιο, ενώ μέσα στο α’ τρίμηνο του 2026 θα ακολουθήσει η πρόσληψη 72 ελεγκτών ακόμη.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το σχέδιο νόμου δεν προβλέπει αυτοτελή, διοικητικά και οικονομικά ανεξάρτητη υπηρεσία αεροναυτιλίας, κάτι που ζητούν οι ελεγκτές ώστε να διαχειρίζονται απευθείας τα τέλη κυκλοφορίας που εισπράττει η ΥΠΑ από τον Eurocontrol. Το ποσό αυτό εκτιμάται σε περίπου 220 εκατ. ευρώ για το 2024, με μεγάλο μέρος του να κατευθύνεται σε υπερωρίες και επιδόματα των ελεγκτών. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται η εφημερίδα , οι ελεγκτές φέρονται να ζητούν την παγίωση αυτών των μπόνους στις τακτικές απολαβές τους. Οι ίδιοι εντάσσονται ήδη στην κλίμακα των υψηλά αμειβόμενων δημοσίων υπαλλήλων, με ετήσιες αποδοχές που φτάνουν έως και 125.000 ευρώ, κάτι που επεσήμανε και ο αρμόδιος υπουργός σε συνέντευξή του.

Ουρές και σήμερα στο «Ελ. Βενιζέλος» – Καθυστερήσεις 30-40 λεπτών σε πάνω από 266 πτήσεις

Η ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνεχίστηκε και σήμερα, με τις πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού να καθυστερούν το πρωί κατά 30 έως 40 λεπτά. Οι καθυστερήσεις που, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφοροσαν πάνω από 266 πτήσεις, θα συνεχιστούν, όπως φαίνεται, αφού οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα και όχι 36 που είχαν καταλήξει να διαχειρίζονται.