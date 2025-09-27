dimand:-Επιπλέον-«δύναμη-πυρός»-για-το-επενδυτικό-πρόγραμμα

Επιπλέον «δύναμη πυρός» 100 εκατ. ευρώ από Optima και Eurobank για την υποστήριξη – χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου με ορίζοντα το 2030 εξασφάλισε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων. Τα projects, το χαρτοφυλάκιο, η «φιλοσοφία» της εισηγμένης. Τι αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου.

Επιπλέον «δύναμη πυρός» 100 εκατ. ευρώ από Optima και Eurobank για την υποστήριξη – χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου με ορίζοντα το 2030 εξασφάλισε η εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων DIMAND, υπό τον Δ. Ανδριόπουλο.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση 6μήνου 2025, στις 28.08.2025, η εταιρεία προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ομολογιούχο την Optima Bank, για ποσό έως 50 εκατ. ευρώ. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση, συγκεκριμένων συναλλαγών μέσω κάλυψης του ποσοστού της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας και η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης είχαν εκδοθεί ομολογίες συνολικής αξίας 5,4 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις 05.09.2025, προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ομολογιούχο την Eurobank, για ποσό έως 50 εκατ. ευρώ, με σκοπό την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών αναγκών. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης είχαν εκδοθεί ομολογίες συνολικής αξίας 39,9 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική

Στο πλάνο της Dimand είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής του δυναμικής και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών του επιδόσεων, μέσω της εφαρμογής της επιχειρηματικής στρατηγικής και της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι για το εν λόγω διάστημα περιλαμβάνουν: (α) την αποεπένδυση ώριμων αναπτύξεων επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονται ήδη ή πρόκειται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση (π.χ. Πύργος Πειραιά, Μινιόν κ.α.), (β) τη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και την περαιτέρω αξιοποίηση των υφιστάμενων ακινήτων, με προγραμματισμένο ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026-2027, (γ) την ένταξη νέων ακινήτων προς αξιοποίηση, είτε μέσω προσυμφώνων είτε υπό διεκδίκηση, τα οποία ανταποκρίνονται στα επενδυτικά κριτήρια του Ομίλου, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το 2028-2030, (δ) την ωρίμανση και αξιοποίηση ή πώληση του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Skyline, στο οποίο η Dimand συμμετέχει με τις Premia Properties, EBRD και Alpha Bank.

Παράλληλα, ο Όμιλος διερευνά νέες επενδυτικές προοπτικές στον τομέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, είτε αυτοτελώς είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές.

Τα projects

Όπως προ ημερών αναφέραμε, για το project στις Γούρνες, η βασική χρήση είναι τουρισμός – αναψυχή, υπάρχει και το δικαίωμα χρήσης (όχι υποχρέωση) ενός καζίνο, η Dimand προφανώς προγραμματίζει ξενοδοχειακές υποδομές, ενώ υπάρχει και οικόπεδο 30 στρέμματα για εμπορικές χρήσεις. Για τον Campas Park, η βασική χρήση είναι τα γραφεία, που θα διατηρηθεί, αλλά θα υπάρχουν και χώροι εστίασης και διασκέδασης, ενώ ένα μικρό κομμάτι κοντά στη βίλλα Καμπά θα αφορά την κατοικία. Και τα δύο αυτά έργα, με βάση τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αναμένεται να είναι έτοιμα προς το τέλος 2028 με αρχές 2029, όπως υπολογίζει η διοίκηση της DIMAND.

«Η φιλοσοφία στη Dimand είναι να αναπτύσσουμε μία γειτονιά, προχωρώντας σε αστικές αναπλάσεις» ανέφερε μιλώντας για το μεγάλο έργο στο πρώην εργοστάσιο Fix, στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο κ. Νικόλαος – Ιωάννης Δήμτσας, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου. Όπως σημείωσε, οι άδειες έναρξης των έργων αναμένεται να δοθούν εντός του 2025 και το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2027 (αρχές 2028). «Όταν ολοκληρωθεί το έργο και λειτουργήσει και το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα δείτε την αλλαγή» είπε χαρακτηριστικά. Έναν χρόνο αργότερα (τέλη 2028 – αρχές 2029) αναμένεται να ολοκληρωθούν οι μεγάλες επενδύσεις στις Γούρνες στο Ηράλειο Κρήτης αλλά και το Cambas Project στην Παλλήνη. «Εξετάζουμε πάντα τις υποδομές πριν αποφασίσουμε οποιαδήποτε νέα επένδυση» τόνισε ο κ. Δήμτσας, αναφέροντας ότι και τα δύο έργα θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε δίκτυα μεταφορών.

Στις 07.08.2025, η θυγατρική Filma Μ.Α.Ε. προχώρησε στην πώληση μέρους του οικοπέδου που κατείχε στο Βιομηχανικό Συγκρότημα της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε η πώληση μιας κάθετου ιδιοκτησίας έκτασης 6.900 τ.μ. που περιλάμβανε διατηρητέα κτίρια επιφάνειας 7.715,90 τ.μ., στο Υπουργείο Πολιτισμού το οποίο είχε χαρακτηρίσει το εν λόγω ακίνητο ως «ιστορικό διατηρητέο μνημείο». Η πώληση πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 330247/2025 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3971/25.07.2025). Το τίμημα της πώλησης ανήλθε σε €8.232.000.

Να θυμίσουμε επίσης ότι προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης εργολαβίας για την ανακατασκευή του κτιρίου που κατέχει η εταιρεία ΙΟΒΙΣ Μ.Α.Ε. επί της οδού Κοραή 4 και Σταδίου 30, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τράπεζας Πειραιώς.

Οι επιδόσεις

Κατά το α’ εξάμηνο 2025 ο Όμιλος κατέγραψε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 23% περίπου από €11,7 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024 σε €14,4 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2025, ενώ το EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό σε €17,2 εκατ. (α’ εξάμηνο 2024: €17,3 εκατ.). Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2024 περιλαμβάνουν κέρδη από αποεπενδύσεις ύψους €5,2 εκατ. (α’ εξάμηνο 2025: €0). Στις 30.06.2025, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος (μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών – AuM) περιλαμβάνει 14 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων. Την 30.06.2025, η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) κατά την ολοκλήρωσή τους ανέρχονταν σε περίπου 1,03 δις ευρώ (31.12.2024: 13 επενδυτικά έργα με GDV 1,023 δισ).