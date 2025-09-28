Η-μεγάλη-επιστροφή-των-Ελλήνων-που-τα-έβαλαν-με-την-pepsico

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, ο Νώντας και ο Κώστας Όχονος, έγραφαν ιστορία χωρίς να το ξέρουν.

Με την εταιρεία τους Best Foods και με δύο σνακ που έγιναν θρύλος, τα Foudounia και τα Lotto, έβαλαν φρένο στα σχέδια της πολυεθνικής PepsiCo να κυριαρχήσει στην ελληνική αγορά. Η καμπάνια με τον Χάρρυ Κλυνν έκανε θραύση, τα προϊόντα ξεπουλούσαν και οι πολυεθνικοί managers αναζητούσαν λύση. Η PepsiCo βρήκε τη μόνη σίγουρη. Εξαγόρασε την Best Foods στις αρχές του 1990.

Για τους αδελφούς Όχονου, όμως, η αποχώρηση από τον χώρο κράτησε μόλις λίγους μήνες. Επανήλθαν αρχικά στα Βαλκάνια με τη σειρά σνακ Jumbo και στη συνέχεια, όταν εξέπνευσε η συμφωνία μη ανταγωνισμού, γύρισαν στην Ελλάδα με μια νέα εταιρεία την Ohonos Snack Α.Β.Ε.. Από τη Σίνδο Θεσσαλονίκης ξεκίνησε το δεύτερο κεφάλαιο μιας ιστορίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Τα οικονομικά της πορεία είναι αποκαλυπτικά. Το 2022, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 37,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 30%, με καθαρά κέρδη 1,36 εκατ. ευρώ. Δύο χρόνια αργότερα, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 54,746 εκατ. ευρώ από 48,397 εκατ. ευρώ το 2023 (+13,12%), με καθαρά κέρδη 5,82 εκατ. ευρώ έναντι 5,61 εκατ. ευρώ και EBITDA 9,53 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να αυξήσει την κερδοφορία της, αλλά και να ενισχύσει το καθαρό περιθώριο κέρδους 13,83% το 2024, από 12,63%. Επιπλέον πέρυσι μείωσαν τη μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων από τις 84 ημέρες στις 81,83 ημέρες.

Η ανάπτυξη στηρίζεται σε σταθερές επενδύσεις. Το 2017 διέθεσε 11,5 εκατ. ευρώ σε εγκαταστάσεις και νέες γραμμές παραγωγής, ενώ το 2022–2023 ολοκλήρωσε έργο 30 εκατ. ευρώ με τρεις νέες γραμμές στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα υλοποιεί επενδυτικό πλάνο 11 εκατ. ευρώ, μερικώς χρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα αυξήσει περαιτέρω την παραγωγική δυναμικότητα.

Η εταιρεία προχώρησε σε έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου για τη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συνολικού ύψους 4,431 εκατ. ευρώ ενώ παράλληλα έλαβε δανεισμό προσωρινής χρηματοδότησης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ εντός της τρέχουσας χρήσης που αφορά σε επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Παράλληλα, η εξωστρέφεια γίνεται βασικό κομμάτι της στρατηγικής. Ήδη το 30% της παραγωγής κατευθύνεται σε ευρωπαϊκές αγορές.

Τρεις δεκαετίες μετά το πρώτο μεγάλο deal, η PepsiCo βρίσκει ξανά απέναντί της τους ίδιους αντιπάλους. Μόνο που αυτή τη φορά η Ohonos Snack δεν είναι μια βιοτεχνία με δύο brands, αλλά μια βιομηχανία σχεδόν 55 εκατ. ευρώ τζίρου, με δικό της δίκτυο και εξαγωγική προοπτική.