Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Αθήνα και Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βιώνει μια πρωτοφανή στεγαστική κρίση, με επίκεντρο τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι τιμές τόσο των ενοικίων όσο και των κατοικιών έχουν εκτοξευθεί, δημιουργώντας δυσβάσταχτο βάρος για τα νοικοκυριά. Μόνο το 2024 οι ζητούμενες τιμές ενοικίων αυξήθηκαν κατά περίπου 8–10% στα κεντρικά σημεία της Αθήνας και κοντά στο 10% στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία του 2023. Σε ορισμένες περιοχές της Αττικής, όπως ο Πειραιάς και τα νότια προάστια, οι αυξήσεις ξεπέρασαν το 10%. Οι μεταβολές αυτές έχουν σωρευτικό αποτέλεσμα: την περίοδο 2019–2024 τα ενοίκια σε ορισμένες ζώνες αυξήθηκαν έως και 40–50%, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο το τέλος του 2024 βρήκε τα μισθώματα σημαντικά υψηλότερα από το προηγούμενο έτος.

Παρόμοια εικόνα εμφανίζει και η αγορά πώλησης κατοικιών. Μετά από μια δεκαετή ύφεση, οι τιμές ανέκαμψαν δυναμικά από το 2018 και μετά. Ο δείκτης τιμών διαμερισμάτων έχει ενισχυθεί αισθητά από το 2018 έως σήμερα, ενώ μόνο το 2024 καταγράφηκε αύξηση σχεδόν 9% σε ετήσια βάση. Στο α’ τρίμηνο του 2025 η άνοδος συνεχίστηκε με ρυθμούς γύρω στο 6–7%. Στην Αττική, οι αξίες έχουν ενισχυθεί πάνω από 40% την τελευταία πενταετία, με περιοχές του κέντρου να καταγράφουν ακόμη και διπλασιασμό τιμών από τα χαμηλά της προηγούμενης δεκαετίας. Η Θεσσαλονίκη επίσης «τρέχει»: πρόσφατα τρίμηνα έδειξαν διψήφιες ετήσιες αυξήσεις στην πόλη, οι οποίες ξεπερνούν τις αντίστοιχες της Αθήνας. Συνολικά, από τα χαμηλά 2017–2019 μέχρι σήμερα, οι τιμές πώλησης έχουν ανέβει θεαματικά, ενώ τα ενοίκια έχουν αυξηθεί πολύ ταχύτερα από τον πληθωρισμό.

Αίτια της κρίσης: περιορισμένη προσφορά, Airbnb και εξωτερική ζήτηση

Έλλειψη κατοικιών και χαμηλή οικοδομική δραστηριότητα: Η βασική ρίζα του προβλήματος είναι η ανισορροπία προσφοράς–ζήτησης. Τα διαθέσιμα ακίνητα προς πώληση και ενοικίαση δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μετά την οικονομική κρίση, η οικοδομή κατέρρευσε και η ανάκαμψη παραμένει αργή: σήμερα ανεγείρονται περίπου 30–35 χιλιάδες νέες κατοικίες τον χρόνο, όταν οι πραγματικές ανάγκες εκτιμώνται υψηλότερες. Παράλληλα, μεγάλο μέρος του κτηριακού αποθέματος είναι παλαιό και κενό: εκατοντάδες χιλιάδες κατοικίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες λόγω κόστους ανακαίνισης, γραφειοκρατίας ή αδυναμίας των ιδιοκτητών να τις επαναφέρουν στην αγορά. Το αποτέλεσμα; Ελάχιστες διαθέσιμες επιλογές σε προσιτές τιμές και έντονος ανταγωνισμός για κάθε αξιοπρεπές διαμέρισμα.

Έκρηξη βραχυχρόνιων μισθώσεων (τύπου Airbnb): Η ραγδαία άνοδος του τουρισμού και η διάδοση των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης απορρόφησαν σημαντικό αριθμό κατοικιών από τη μακροχρόνια αγορά, κυρίως σε κεντρικές γειτονιές. Ακόμη κι αν το ποσοστό των Airbnb στο σύνολο είναι μικρό, η χωρική συγκέντρωση σε «καυτές» περιοχές (Κουκάκι, Κολωνάκι, κέντρο Θεσσαλονίκης κ.ά.) πιέζει ανοδικά τα μισθώματα για μόνιμους κατοίκους, ιδίως για μικρά και ανακαινισμένα διαμερίσματα που είναι τα πιο ζητούμενα.

Ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον και “χρυσή βίζα”: Η ελληνική κτηματαγορά έγινε πόλος έλξης μετά το 2018, με χαμηλές τιμές σε διεθνή σύγκριση και το καθεστώς Golden Visa. Πέρα από τους κλασικούς επενδυτές, προστέθηκαν digital nomads και αγοραστές από περιοχές με γεωπολιτικές εντάσεις, που βλέπουν στην Ελλάδα ασφαλές καταφύγιο. Το ξένο κεφάλαιο σπρώχνει τις τιμές προς τα πάνω σε στοχευμένες ζώνες (ιστορικά κέντρα, παραλιακά μέτωπα, τουριστικά νησιά), αυξάνοντας τον αποκλεισμό για τα εγχώρια νοικοκυριά.

Στασιμότητα εισοδημάτων και κοινωνικές αλλαγές: Οι μισθοί δεν ακολουθούν την κούρσα των τιμών. Η Ελλάδα παραμένει από τις χαμηλότερες σε μέσες αποδοχές στη Δυτική Ευρώπη. Παράλληλα, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης υποχωρεί (από ~84% το 2005 κοντά στο 70% σήμερα), με τους νέους να στρέφονται αναγκαστικά στη μίσθωση και να ανταγωνίζονται για περιορισμένα, όλο και ακριβότερα σπίτια. Η πίεση αυτή «τρώει» ένα μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος, ιδίως στην ηλικιακή ομάδα 30–45.

Σύγκριση με την Ευρώπη: το μεγαλύτερο βάρος στέγασης στους Έλληνες

Η στεγαστική κρίση είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα το βάρος είναι ακραίο. Το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που απορροφούν τα έξοδα στέγασης είναι το υψηλότερο στην ΕΕ, με διαφορά από τον μέσο όρο. Ακόμη πιο ανησυχητικός είναι ο δείκτης υπερβολικής επιβάρυνσης (πάνω από 40% του εισοδήματος για στέγη): στην Ελλάδα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών –ιδίως ενοικιαστών– βρίσκεται σε αυτήν την κατηγορία, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη οι μετοχές αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες. Το μήνυμα είναι σαφές: η στέγη γίνεται πηγή οικονομικής επισφάλειας και κοινωνικής απορρύθμισης.

Επιπλέον, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η άνοδος τιμών «απορροφήθηκε» εν μέρει από αυξήσεις εισοδημάτων ή ενεργές στεγαστικές πολιτικές, στην Ελλάδα η άνοδος συνέπεσε με μακρά συρρίκνωση εισοδημάτων και καθυστερήσεις πολιτικής. Γι’ αυτό και διεθνείς οργανισμοί μιλούν για κρίση προσιτότητας: οι τιμές και τα ενοίκια έχουν ξεφύγει από τις αντοχές του μέσου νοικοκυριού.

Πολιτικές παρεμβάσεις και προοπτικές αντιμετώπισης

Η σοβαρότητα του προβλήματος έχει αναγκάσει τις κυβερνήσεις –στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς– να κινηθούν. Στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια ανακοινώθηκαν και υλοποιούνται πακέτα μέτρων, με περιορισμένο μέχρι στιγμής αντίκτυπο. Ενδεικτικά:

Κοινωνική στέγαση και αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων. Δρομολογείται πρόγραμμα δημιουργίας προσιτών κατοικιών μέσω συμπράξεων δημόσιου–ιδιωτικού τομέα («κοινωνική αντιπαροχή»). Στόχος η κατασκευή δεκάδων χιλιάδων κοινωνικών κατοικιών σε ορίζοντα πενταετίας, με τις πρώτες χιλιάδες να κατευθύνονται σε ευάλωτα νοικοκυριά. Κρίσιμα για την επιτυχία: γρήγορες αδειοδοτήσεις, ποιοτικές προδιαγραφές, μίξη χρήσεων ώστε να μη δημιουργούνται «θύλακες φτώχειας».

Κίνητρα για διάθεση κενών κατοικιών. Προβλέπεται τριετής απαλλαγή φόρου εισοδήματος για ιδιοκτήτες που θα μετατρέψουν κλειστά ακίνητα ή βραχυχρόνιες μισθώσεις σε μακροχρόνια ενοικίαση. Χωρίς όμως συνοδευτικές εγγυήσεις (π.χ. ασφάλιση απλήρωτων ενοικίων, επιδότηση ανακαίνισης, απλούστευση ενεργειακής αναβάθμισης), ο φόβος ρίσκου μπορεί να κρατήσει πολλούς ιδιοκτήτες στο περιθώριο.

Ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ενισχύθηκε το πλαίσιο με υποχρεωτικό μητρώο, αυστηρότερους ελέγχους και νέους κανόνες ασφαλείας/ποιότητας. Σε «υπέρθερμες» περιοχές εξετάζονται τοπικά όρια και ζώνες περιορισμού . Ήδη σε κεντρικές συνοικίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται ή δρομολογούνται παύσεις νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις, με στόχο να επιστρέψουν ακίνητα στη μακροχρόνια αγορά.

Επιδοτήσεις και διευκολύνσεις προς ενοικιαστές και νέους αγοραστές. Το πρόγραμμα χαμηλότοκων δανείων («Σπίτι μου») για νέους έως 39 ετών διευκολύνει την απόκτηση πρώτης κατοικίας, ενώ το επίδομα στέγασης για χαμηλά εισοδήματα έχει διευρυνθεί. Ωστόσο, χωρίς αύξηση αποθέματος οι επιδοτήσεις κινδυνεύουν να «ταΐσουν» τις τιμές, αντί να μειώσουν το κόστος για τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, η διεθνής εμπειρία προσφέρει εργαλεία:

Ισπανία: πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε «ζώνες υψηλής πίεσης» και μαζικό πρόγραμμα ανέγερσης προσιτής στέγης.

Γερμανία: «φρένο ενοικίων» (Mietpreisbremse) σε κατοικημένες περιοχές, ισχυρά δικαιώματα ενοικιαστών, στοχευμένα επιδόματα.

Γαλλία: έλεγχος ενοικίων σε μεγάλες πόλεις με ανώτατα όρια ανά τετραγωνικό και κατηγορία ακινήτου.

Βιέννη: σχεδόν μισή πόλη στεγάζεται σε δημοτικές/μη κερδοσκοπικές κατοικίες, που λειτουργούν ως «άγκυρα» τιμών για όλη την αγορά.

Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ο συνδυασμός βραχυπρόθεσμων μέτρων ανακούφισης και μακροπρόθεσμης αύξησης της προσφοράς. Για την Ελλάδα, μια πειστική στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Γρήγορη παραγωγή νέων μονάδων με τυποποιημένες προδιαγραφές, αξιοποίηση δημόσιας γης και fast track αδειοδοτήσεις. Μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνισης για κενές και παλιές κατοικίες με φορολογικά κίνητρα, άτοκα «πράσινα» δάνεια και one-stop shop για ιδιοκτήτες. Έξυπνη ρύθμιση των βραχυχρόνιων με ζωνοποίηση, ανώτατα ποσοστά ανά πολυκατοικία/γειτονιά και ισχυρούς ελέγχους. Στοχευμένη προστασία ενοικιαστών (ασφάλιση απλήρωτων ενοικίων, ρήτρες κατά κατάχρησης αυξήσεων, διαιτησία διαφορών). Διαφάνεια στην αγορά: ανοιχτά δεδομένα για μισθώματα/πωλήσεις ανά γειτονιά ώστε να μειωθεί η ασυμμετρία πληροφόρησης.

Συμπέρασμα

Η στεγαστική κρίση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη δεν είναι «παροδικός πυρετός» αλλά σύμπτωμα διαρθρωτικής ανεπάρκειας: λίγες και ακριβές κατοικίες, πολλά κενά διαμερίσματα εκτός αγοράς, τουριστική πίεση σε συγκεκριμένες ζώνες, στασιμότητα μισθών και καθυστερήσεις πολιτικής. Η εικόνα συγκριτικά με την Ευρώπη είναι σκληρή: οι Έλληνες πληρώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο του εισοδήματός τους για στέγη. Η λύση δεν θα έρθει με ένα μέτρο, ούτε από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται ολιστικό σχέδιο με επιμονή: μαζική αύξηση αποθέματος, ενεργοποίηση των κενών κατοικιών, έξυπνη ρύθμιση των βραχυχρόνιων και πραγματική προστασία των ενοικιαστών. Αν υπάρξει συνέπεια και ταχύτητα, το βάρος στα νοικοκυριά μπορεί να μειωθεί σταδιακά και η στέγη να ξαναγίνει προσιτή επιλογή – όχι άπιαστο όνειρο.