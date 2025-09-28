Μέση-Ανατολή:-Θα-μπορούσε-να-κερδίσει-απ’-το-σχέδιο-Τραμπ-για-αύξηση-τελών-της-βίζας-h-1b

Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ πιθανοί «μαγνήτες» ταλέντων, καθώς προσπαθούν να μετατραπούν στα επόμενα παγκόσμια κέντρα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αναδειχθεί ως ο κύριος ωφελημένος από το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για αύξηση των τελών της βίζας H-1B, που επιτρέπει σε εργοδότες στις ΗΠΑ να προσλαμβάνουν ξένους εργαζόμενους για ειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το CNBC, η διαρκής προσπάθεια της περιοχής του Κόλπου να μετατραπεί στο επόμενο παγκόσμιο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης – που προσελκύει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις από τοπικά κρατικά επενδυτικά ταμεία, παγκόσμια ιδιωτικά κεφάλαια και τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες – μπορεί να της επιτρέψει να υπερκεράσει άλλες περιοχές που επιδιώκουν να προσελκύσουν ξένη τεχνογνωσία, η οποία πλήττεται από την αβεβαιότητα.

Οι επενδυτές υπογράμμισαν πώς οι κυβερνήσεις προωθούν εθνικές στρατηγικές με επίκεντρο την τεχνολογία – όπως το Vision 2030 της Σαουδικής Αραβίας και η Εθνική Στρατηγική ΤΝ των ΗΑΕ – και δημιουργούν ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον για τεχνολογικές εταιρείες, προσφέροντας μακροχρόνιες “χρυσές” βίζες σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, χαλαρότερη ρύθμιση και άλλα κίνητρα για επιχειρηματίες.

«Οι χώρες του Κόλπου, και ειδικά η Σαουδική Αραβία, προσφέρουν από τα υψηλότερα πακέτα αποδοχών στον κόσμο για να προσελκύσουν κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης από τη Silicon Valley», δήλωσε ο Francesco Filia, διευθύνων σύμβουλος της Fasanara Capital.

Ο Filia ανέφερε ότι οι επαγγελματίες της τεχνολογίας προσελκύονται στη Μέση Ανατολή από έναν συνδυασμό υψηλών αποδοχών, φορολογικά ευνοϊκού περιβάλλοντος και της ευκαιρίας να εργαστούν σε μεγάλης κλίμακας καινοτόμα έργα.

«Ο Κόλπος προσφέρει επίσης έναν κοσμοπολίτικο τρόπο ζωής με υψηλής ποιότητας υποδομές και πρόσβαση σε όλα όσα προσφέρει η Ασία», δήλωσε στο CNBC.

Αν και οι λεπτομέρειες του σχεδίου του Λευκού Οίκου για την επιβολή τέλους $100.000 ανά αίτηση H-1B παραμένουν ασαφείς, η κίνηση αναμένεται να εντείνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό για τεχνολογικά ταλέντα.

«Οι τεχνολογικές εταιρείες στα ΗΑΕ θεωρούν ότι η ευελιξία της αγοράς εργασίας όσον αφορά την πρόσληψη κορυφαίων ξένων ταλέντων είναι ένα βασικό πλεονέκτημα», δήλωσε ο Zachary Cefaratti, ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Dalma Capital, στο CNBC.

«Ο αντίκτυπος από τους αυξανόμενους περιορισμούς στην ξένη εργασία σε άλλες χώρες καθιστά τα ΗΑΕ ακόμη πιο ελκυστικά ως κόμβο ταλέντων», πρόσθεσε.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρώπη, των οποίων οι τεχνολογικοί τομείς παρουσιάζουν συγκριτική έλλειψη υποστήριξης και χρηματοδότησης, ενδέχεται να δυσκολευτούν να προσελκύσουν βασικά εξειδικευμένα στελέχη, ενώ ο συχνά εχθρικός τόνος που διακατέχει τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση μπορεί να αποθαρρύνει πιθανούς εργαζομένους να έρθουν στην περιοχή.

«Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ταλαντούχοι άνθρωποι γίνονται δεκτοί με ανοιχτές αγκάλες», δήλωσε ο Simon Hopkins, διευθύνων σύμβουλος της Milltrust International Group, στο CNBC.

«Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο πυροβόλησαν τα πόδια τους με απερίσκεπτες μεταναστευτικές πολιτικές. Η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η εξάλειψη της παράνομης μετανάστευσης – όχι η απομάκρυνση πολύτιμων ανθρώπων που συμβάλλουν στην οικονομική επιτυχία.»

Ο Hopkins ανέφερε ότι η κινητικότητα θα αποδειχθεί βασικός παράγοντας της παγκόσμιας οικονομίας και θα διαμορφώσει τελικά τους νικητές και τους χαμένους.