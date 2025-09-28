Οι-μετανάστες-θα-δώσουν-ώθηση-στην-πράσινη-ανάπτυξη

Έως έξι εκατομμύρια οι ελλείψεις σε εργαζομένους στους πράσινους κλάδους έως το 2040.

Οι μετανάστες θα κληθούν να σώσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη καταλαμβάνοντας χιλιάδες πράσινες θέσεις εργασίας μέχρι το 2040 καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, αναμένεται να εκτροχιαστούν κλάδοι όπως είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές και τα απόβλητα.

Η μελέτη με τίτλο «Καλές Πράσινες Θέσεις Εργασίας και Μετανάστευση Εργατικού Δυναμικού στις Πόλεις», που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το Συμβούλιο Μετανάστευσης Δημάρχων, το Συμβούλιο Μετανάστευσης Κλίματος και το C40 Cities, είναι η πρώτη που περιγράφει λεπτομερώς τις προβλεπόμενες ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε πράσινες θέσεις εργασίας στις βιομηχανίες.

Η εκπαίδευση μεταναστών για την κάλυψη του κενού στον τομέα μπορούσε να προσθέσει 280 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία, αναφέρει η έκθεση. Και αυτό επειδή η κλιματική αλλαγή στον αστικό ιστό προβλέπεται να δημιουργήσει 13 εκατομμύρια πράσινες θέσεις εργασίας έως το 2040.

Η μελέτη προβλέπει έλλειψη από τρία έως έξι εκατομμύρια εργαζομένους έως το 2040 και αναφέρει ότι η μη αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων θα αποτελούσε μια χαμένη ευκαιρία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις τοπικές οικονομίες και θα μπορούσε να καθυστερήσει την πράσινη μετάβαση.

Όπως σημειώνεται, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την εκπαίδευση των υφιστάμενων εργαζομένων και των μεταναστών και ως εκ τούτου τονίζει ότι πρέπει να αρθούν τα εμπόδια για την πρόσβαση των μεταναστών σε πράσινες θέσεις εργασίας.

«Αυτή η έκθεση καθιστά σαφές το τεράστιο οικονομικό δυναμικό των πράσινων θέσεων εργασίαςγια τις πόλεις και για τις εθνικές κυβερνήσεις», δήλωσε η Vittoria Zanuso, εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Μετανάστευσης Δημάρχων.

«Αλλά για να απελευθερώσουμε αυτό το δυναμικό, χρειαζόμαστε τολμηρές επενδύσεις στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και πολιτική βούληση για την προσέλκυση νέων ταλέντων. Καθώς κοιτάμε προς το μέλλον της εργασίας και στοχεύοντας σε μια ακμάζουσα πράσινη οικονομία, αυτό σημαίνει την οικοδόμηση προγραμμάτων χωρίς αποκλεισμούς κατάρτισης τόσο για τους ντόπιους όσο και για τους μετανάστες εργαζόμενους και τη δημιουργία οδών τακτικής μετανάστευσης για την κάλυψη κρίσιμων κενών στην εργασία», δήλωσε η Zanuso.

Η έκθεση μελέτησε 25 πόλεις παγκοσμίως, όπως η Βοστόνη, το Σικάγο, το Σιάτλ, το Ντένβερ, το Φοίνιξ, η Πόλη του Μεξικού, η Μπογκοτά στην Κολομβία, το Ρίο ντε Τζανέιρο, η Ρώμη και το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική και όπως επισημαίνει, χωρίς την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και δεξιότητες, η κλιματική πρόοδος και η πράσινη οικονομία διατρέχουν κίνδυνο.