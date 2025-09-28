Προς-κυβερνητικό-shutdown-οι-ΗΠΑ:-Η-στάση-Τραμπ-και-το-αδιέξοδο

Με τους Ρεπουμπλικανούς να ελέγχουν τον Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο, η έγκριση ενός πακέτου δαπανών απαιτεί και τη στήριξη τουλάχιστον επτά Δημοκρατικών στη Γερουσία. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας, Τσακ Σούμερ, θέτει ως όρο την παράταση των ενισχυμένων επιδοτήσεων στο πλαίσιο του Affordable Care Act, καθώς και άλλες ρυθμίσεις, για να εξασφαλίσει τη συναίνεση του κόμματός του. Αντίθετα, οι Ρεπουμπλικανοί επιδιώκουν παράταση με επιπλέον κονδύλια για την ασφάλεια της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας.

Η στάση Τραμπ και το αδιέξοδο

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν δείχνει πρόθεση συμβιβασμού. Ακύρωσε προγραμματισμένη συνάντηση με τους Δημοκρατικούς ηγέτες και χαρακτήρισε τις απαιτήσεις τους «εντελώς παράλογες». Σε περίπτωση που δεν υπάρξει λύση, η επικείμενη αναστολή λειτουργίας θα μπορούσε να αποδειχθεί διαφορετική από κάθε προηγούμενη, καθώς ο Λευκός Οίκος και το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι θα χρησιμοποιήσουν νέα τακτική: τη συρρίκνωση υπηρεσιών σε προγράμματα που δεν ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες Τραμπ.

Ο πρόεδρος εξάλλου έχει προβεί ξανά σε shutdowns στο παρελθόν. Υπενθυμίζεται ότι το 2018 είχε ξεκινήσει το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία, διάρκειας 35 ημερών, κατά την πρώτη του θητεία.

Τι σημαίνει κλείσιμο της κυβέρνησης

Κάθε οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου, το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει χρηματοδότηση για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Αν δεν ψηφιστεί πακέτο δαπανών ή έστω προσωρινή παράταση – γνωστή ως continuing resolution – πολλές υπηρεσίες αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Από το 1980 έχουν καταγραφεί 14 shutdowns, πλήρη ή μερικά, καθώς κάποιες υπηρεσίες είχαν διασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ άλλες έμεναν χωρίς λειτουργία. Το επικείμενο θεωρείται πλήρες shutdown, καθώς καμία από τις 12 νομοθετικές πράξεις που συνθέτουν τον προϋπολογισμό δεν έχει περάσει από τη Βουλή και τη Γερουσία.

Η προθεσμία και οι συνέπειες

Η διορία λήγει τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου. Από την 1η Οκτωβρίου, αν δεν υπάρξει συμφωνία, ξεκινά το κλείσιμο της κυβέρνησης.

Οι λειτουργίες που θεωρούνται κρίσιμες για την προστασία ζωής και περιουσίας παραμένουν ενεργές, με υπαλλήλους που εργάζονται συχνά χωρίς αμοιβή. Ωστόσο, το OMB (Office of Management and Budget, η υπηρεσία της εκτελεστικής εξουσίας των ΗΠΑ που ετοιμάζει και διαχειρίζεται τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό και βελτιώνει τη διαχείριση) δεν δημοσίευσε αυτή τη φορά συγκεντρωτικά τα σχέδια έκτακτης ανάγκης των υπηρεσιών, τα οποία βρίσκονται μόνο στις ιστοσελίδες τους, καθιστώντας δύσκολη την αποτίμηση του εύρους του shutdown.

Σε προηγούμενες περιπτώσεις υπήρξαν καθυστερήσεις σε ελέγχους τροφίμων, αναβολές σε ακροάσεις μετανάστευσης και εμπόδια σε δάνεια για μικρές επιχειρήσεις και αγοραστές κατοικιών. Το 2019, χιλιάδες φοιτητές είχαν δυσκολίες με φορολογικά έγγραφα για υποτροφίες, ενώ το υπουργείο Γεωργίας προειδοποιούσε ότι τα κουπόνια τροφίμων θα εξαντλούνταν μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Ποια προγράμματα συνεχίζουν

Βασικά προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως η Κοινωνική Ασφάλιση και το Medicare, παραμένουν ανεπηρέαστα, ενώ υπηρεσίες όπως η αστυνόμευση και η συνοριοφυλακή θεωρούνται αναγκαίες και συνεχίζουν να λειτουργούν. Ορισμένες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν προσωρινά χάρη σε χρηματοδότηση μέσω τελών ή άλλων πηγών. Ενδεικτικά, το IRS είχε ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιούσε κονδύλια από τον Inflation Reduction Act για να συνεχίσει την προετοιμασία της φορολογικής περιόδου, διασφαλίζοντας την πληρωμή του προσωπικού.

Η έκβαση των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη, με το ενδεχόμενο ενός νέου shutdown να απειλεί την ομαλή λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από την επόμενη εβδομάδα.

πηγή: cnn