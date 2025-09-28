Σλέιπεν-(ΕΚΤ):-Οι-Ευρωπαίοι-πολιτικοί-δεν-πρέπει-να-βασίζονται-στα-έκτακτα-εργαλεία-της-ΕΚΤ-για-τα-δημοσιονομικά-τους-προβλήματα

Ορισμένα ζητήματα πρέπει πραγματικά να τα επιλύσουν οι ίδιοι οι πολιτικοί και να μην περιμένουν τις λύσεις απ’ την κεντρική τράπεζα, αναφέρει ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης,

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν θα πρέπει να βασίζονται στα έκτακτα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να λύσουν τα δημοσιονομικά τους προβλήματα, σύμφωνα με τον μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Όλαφ Σλέιπεν.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Het Financieele Dagblad αν το πρόγραμμα της ΕΚΤ που δεν έχει ποτέ ενεργοποιηθεί – γνωστό ως «Μέσο Προστασίας της Μετάδοσης» (Transmission Protection Instrument) – θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη κρατικών ομολόγων, ο νέος επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας ήταν επιφυλακτικός.

«Το εργαλείο υπάρχει – μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά υπό ορισμένες προϋποθέσεις, αλλά δεν προορίζεται καθόλου για συγκεκριμένα πράγματα», δήλωσε στην εφημερίδα με έδρα το Άμστερνταμ.

«Άρα, νομίζω πως η ιδέα ότι η ΕΚΤ θα το λύσει είναι κάπως απλοϊκή. Ορισμένα ζητήματα πρέπει πραγματικά να τα επιλύσουν οι ίδιοι οι πολιτικοί».

Σύμφωνα με το -, o Σλέιπεν ανέφερε ότι το κόστος του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ «ήταν υψηλό, αν λάβουμε υπόψη τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών και τις συνέπειες των χαμηλών επιτοκίων για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

«Άρα, αν το βασικό επιτόκιο προσέγγιζε ξανά το 0%, θα έπρεπε να το σκεφτούμε πολύ προσεκτικά, με βάση την εμπειρία μας, πριν χρησιμοποιήσουμε ξανά αυτά τα εργαλεία», είπε ο Σλέιπεν.

Ο 55χρονος Σλέιπεν ανέλαβε καθήκοντα επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας τον Ιούλιο, διαδεχόμενος τον Κλάας Κνοτ, ο οποίος θεωρείτο ένας από τους πιο «σκληροπυρηνικούς» (hawkish) διαμορφωτές επιτοκιακής πολιτικής της ΕΚΤ. Ο Σλέιπεν δεν είπε αν είναι «hawk» ή «dove», δηλώνοντας αντ’ αυτού: «Η σταθερότητα των τιμών είναι αυτό για το οποίο πληρώνομαι». «Η ΕΚΤ έχει απλώς μια πολύ σαφή εντολή, και αυτή είναι η σταθερότητα των τιμών», είπε. Και συμπλήρωσε ότι «αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Θα δεσμευτώ σε μια νομισματική πολιτική που να είναι ευθυγραμμισμένη με αυτό».

Όταν ρωτήθηκε αν το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ θα παραμείνει στο 2% προς το παρόν – όπως αναμένουν οι επενδυτές και οι περισσότεροι οικονομολόγοι – ο Σλέιπεν απέφυγε να δεσμευτεί. «Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα», είπε.

«Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να υποχωρήσει πιο γρήγορα λόγω της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος και μιας περαιτέρω ανόδου του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας αυξάνουν το γενικό επίπεδο τιμών, κάτι που μπορεί να προκαλέσει κάθε είδους δευτερογενείς επιπτώσεις, όπως είδαμε το 2022.

Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε ακόμη σε ποιο βαθμό οι δασμοί εισαγωγών των ΗΠΑ θα επηρεάσουν τον πληθωρισμό μακροπρόθεσμα», συμπλήρωσε ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης.

Αναφερόμενος στις προεκλογικές υποσχέσεις στην Ολλανδία ενόψει των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου, ο Σλέιπεν προειδοποίησε για τον κίνδυνο υπερβολικής δημοσιονομικής χαλάρωσης.

«Ένα τεράστιο ποσό – 85 δισεκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά κίνητρα στην Ολλανδία – έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό», είπε.

«Θα μπορούσαμε εύκολα να χρησιμοποιήσουμε μέρος αυτών των χρημάτων για επενδύσεις στην οικονομία. Μια σαφής και διαφανής κυβερνητική πολιτική είναι επίσης κρίσιμη για τις επιχειρήσεις. Και αυτό δεν κοστίζει τίποτα».

Δεν φάνηκε επίσης πεπεισμένος για την ιδέα εξαίρεσης των επενδυτικών δαπανών από τα όρια δαπανών.

«Ακόμη και για αυτές τις επενδύσεις, το ευρώ είναι ευρώ – και τελικά πρέπει να αποπληρωθεί», είπε.

«Και ποιος αποφασίζει τι θεωρείται επένδυση; Αυτές τις συζητήσεις τις ξέρουμε από το παρελθόν. Στο τέλος, όλα θα θεωρούνται επένδυση», κατέληξε ο Σλέιπεν.